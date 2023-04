Veterán Pavelski napodobnil Marleaua, Robertson pokoril stovku

New York 4. apríla (TASR) - Americký hokejový útočník Jason Robertson sa stal v noci na utorok šiestym hráčom prebiehajúceho ročníka NHL, ktorý pokoril hranicu 100 bodov. Pri víťazstve Dallasu nad Nashvillom (5:1) pomohol svojmu tímu bilanciou 1+3 a na konte má už 101 bodov (43+58). Jeho spoluhráč Joe Pavelski sa stal piatym Američanom, ktorý dosiahol na hranicu 25 gólov v aspoň jedenástich sezónach.



Robertson sa stal sa prvým hráčom v histórii Dallasu (predtým Minnesota North Stars), ktorý dosiahol na stobodovú métu od čias Dina Ciccarelliho v ročníku 1986/87 (103). Doterajším maximom dvadsaťtriročného Američana bolo 79 bodov z uplynulej sezóny. V tom istom zápase pútal pozornosť aj ďalší útočník Dallasu Joe Pavelski. Skúsený center sa stal piatym hráčom narodeným v USA, ktorý v histórii profiligy zaznamenal aspoň 11 sezón s 25 gólmi. Pridal sa ku Keithovi Tkachuckovi a Mikeovi Modanovi, ktorým sa to podarilo v trinástich ročníkoch, Patrick Kane a Joe Mullen zaznamenali 25 gólov v jedenástich sezónach. Tridsaťosemročný Pavelski zopakoval tiež úspech ligového veterána Patricka Marleaua, ktorý nastrieľal 27 gólov v sezóne 2017/18. Dallas má tiež štyroch hráčov s minimálne 70 bodmi (Roope Hintz, Robertson, Pavelski a Jamie Benn), prvýkrát od sezóny 1992/93, keď sa to podarilo kvartetu Modano, Russ Courtnall, Dave Gagner a Ulf Dahlen.



Útočník Vegas Golden Knights Pavel Dorofejev prispel dvoma gólmi k triumfu svojho tímu nad Minnesotou 4:3 pp a sn. Dvadsaťdvaročný Rus sa stal štvrtým nováčikom v histórii Vegas, ktorý vo svojej premiérovej sezóne v NHL zaznamenal dvojgólový zápas. V samostatných nájazdoch tiež premenil svoj pokus vo štvrtej sérii. V drese Minnesoty si pripísal gól a asistenciu útočník Matt Boldy, ktorý sa stal druhým hráčom v histórii organizácie s 30 gólmi v ročníku pred dovŕšením 22 rokov. Pred ním sa to podarilo v dvoch sezónach (2001/2002 a 2002/2003) iba slovenskému útočníkovi Mariánovi Gáboríkovi. Boldy nastrieľal v predošlých ôsmich zápasoch 11 gólov a za vlastným úspechom vidí tímovú prácu: "Hrám vo formácii so skvelými spoluhráčmi. Jednoducho to tam padá."



Jared McCann zo Seattlu odohral svoj 500. zápas v profilige a prispel dvoma gólmi k deklasovaniu Arizony 8:1. Pri vysokej prehre "kojotov" bol v akcii jediný Slovák Miloš Kelemen, ktorý vo svojom desiatom stretnutí odohral 9 a pol minúty a v štatistikách si pripísal iba dva mínusové body.