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Veterán Perry sa vrátil do Los Angeles, podpísal ročnú zmluvu
Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom po tom, čo mu vypršal ročný kontrakt na 2 milióny dolárov.
Autor TASR,aktualizované
Kanada 1. júla (TASR) - Kanadského hokejového útočníka Coreyho Perryho čaká už 22. sezóna v NHL. Štyridsaťjedenročný veterán sa v úvodných hodinách po otvorení trhu s voľnými hráčmi dohodol na ročnej zmluve s klubom Los Angeles Kings, v ktorom začal aj uplynulú sezónu 2025/2026. Napokon ju uzavrel v drese Tampy Bay.
Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom po tom, čo mu vypršal ročný kontrakt na 2 milióny dolárov. V nastávajúcej sezóne bude poberať plat 1 milión. V NHL už hral aj za Anaheim, Dallas, Montreal, Chicago, Edmonton. V roku 2007 získal Stanleyho pohár.
Švédsky hokejový útočník Viktor Arvidsson podpísal ako voľný hráč dvojročnú zmluvu s klubom NHL Detroit Red Wings. Vynesie mu celkovo 10 miliónov dolárov s ročným platom 5 miliónov.
Tridsaťtriročný krídelník odohral uplynulé dve sezóny vo farbách Edmontonu, ročne zarábal 4 milióny dolárov. Po vypršaní kontraktu sa stal od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. Za sebou má sezónu 2025/2026, v ktorej odohral 69 zápasov základnej časti s bilanciou 25 gólov a 29 asistencií. V 4 dueloch play off strelil dva góly. V NHL hrával aj za Nashville a Los Angeles.
Americký hokejový obranca Jacob Trouba sa stal hráčom San Jose Sharks. Z pozície neobmedzeného voľného hráča sa dohodol s klubom NHL na štvorročnej zmluve s platom 8,25 milióna dolárov.
Tridsaťdvaročnému Troubovi vypršal po sezóne 2025/2026 sedemročný kontrakt, ktorý podpísal v lete 2019 ešte ako hráč NY Rangers. Počas tohto obdobia ho vedenie klubu vymenilo do Anaheimu. V drese Ducks mal v uplynulej sezóne 2025/2026 bilanciu 35 bodov (10+25) v 81 zápasoch základnej časti. V 12 dueloch play off strelil jeden gól. Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.
Klub zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators angažoval útočníka Alexandra Kerfoota. V novom pôsobisku zarobí počas nasledujúcich dvoch sezón 7 miliónov dolárov.
Kerfoot pôsobil v uplynulých sezónach v Utahu (resp. Arizone). V lete 2025 sa s „mamutmi“ dohodol na ročnej zmluve na tri milióny dolárov. Po jej vypršaní bol od 1. júla neobmedzený voľný hráč. Za sebou má sezónu, ktorú mu pokazili aj zdravotné problémy. V základnej časti odohral iba 34 zápasov, v ktorých nazbieral 13 kanadských bodov za 7 gólov a 6 asistencií. V 6 dueoch play off získal jeden bod za asistenciu. V NHL už nastupoval aj za Colorado a Toronto.
Kanadský hokejový obranca Vincent Desharnais podpísal štvorročnú zmluvu s klubom NHL Washington Capitals. V tíme, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry bude mať plat 4,2 milióna dolárov ročne.
Po sezóne 2025/2026, ktorú strávil vo Vancouveri, mu vypršala dvojročná zmluva a od 1. júla bol neobmedzený voľný hráč. Za sebou má ročník, v ktorom odohral 53 zápasov základnej časti s bilanciou 1 gól a 6 asistencií. V minulosti hral aj za Edmonton, Vancouver a Pittsburgh.
Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom po tom, čo mu vypršal ročný kontrakt na 2 milióny dolárov. V nastávajúcej sezóne bude poberať plat 1 milión. V NHL už hral aj za Anaheim, Dallas, Montreal, Chicago, Edmonton. V roku 2007 získal Stanleyho pohár.
Švédsky hokejový útočník Viktor Arvidsson podpísal ako voľný hráč dvojročnú zmluvu s klubom NHL Detroit Red Wings. Vynesie mu celkovo 10 miliónov dolárov s ročným platom 5 miliónov.
Tridsaťtriročný krídelník odohral uplynulé dve sezóny vo farbách Edmontonu, ročne zarábal 4 milióny dolárov. Po vypršaní kontraktu sa stal od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. Za sebou má sezónu 2025/2026, v ktorej odohral 69 zápasov základnej časti s bilanciou 25 gólov a 29 asistencií. V 4 dueloch play off strelil dva góly. V NHL hrával aj za Nashville a Los Angeles.
Americký hokejový obranca Jacob Trouba sa stal hráčom San Jose Sharks. Z pozície neobmedzeného voľného hráča sa dohodol s klubom NHL na štvorročnej zmluve s platom 8,25 milióna dolárov.
Tridsaťdvaročnému Troubovi vypršal po sezóne 2025/2026 sedemročný kontrakt, ktorý podpísal v lete 2019 ešte ako hráč NY Rangers. Počas tohto obdobia ho vedenie klubu vymenilo do Anaheimu. V drese Ducks mal v uplynulej sezóne 2025/2026 bilanciu 35 bodov (10+25) v 81 zápasoch základnej časti. V 12 dueloch play off strelil jeden gól. Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.
Klub zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators angažoval útočníka Alexandra Kerfoota. V novom pôsobisku zarobí počas nasledujúcich dvoch sezón 7 miliónov dolárov.
Kerfoot pôsobil v uplynulých sezónach v Utahu (resp. Arizone). V lete 2025 sa s „mamutmi“ dohodol na ročnej zmluve na tri milióny dolárov. Po jej vypršaní bol od 1. júla neobmedzený voľný hráč. Za sebou má sezónu, ktorú mu pokazili aj zdravotné problémy. V základnej časti odohral iba 34 zápasov, v ktorých nazbieral 13 kanadských bodov za 7 gólov a 6 asistencií. V 6 dueoch play off získal jeden bod za asistenciu. V NHL už nastupoval aj za Colorado a Toronto.
Kanadský hokejový obranca Vincent Desharnais podpísal štvorročnú zmluvu s klubom NHL Washington Capitals. V tíme, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry bude mať plat 4,2 milióna dolárov ročne.
Po sezóne 2025/2026, ktorú strávil vo Vancouveri, mu vypršala dvojročná zmluva a od 1. júla bol neobmedzený voľný hráč. Za sebou má ročník, v ktorom odohral 53 zápasov základnej časti s bilanciou 1 gól a 6 asistencií. V minulosti hral aj za Edmonton, Vancouver a Pittsburgh.