Veterán Perry sa zranil a nestihne úvod sezóny

Na snímke kanadský hokejový útočník Corey Perry. Foto: TASR/AP

Krídelník Los Angeles Kings sa zranil v piatok počas tréningu, následne absolvoval operáciu a čaká šesť až osemtýždňová pauza.

Autor TASR
Los Angeles 14. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Corey Perry si poranil koleno a vynechá úvod novej sezóny zámorskej NHL.

Štyridsaťročný krídelník Los Angeles Kings sa zranil v piatok počas tréningu, následne absolvoval operáciu a čaká šesť až osemtýždňová pauza. LA otvorí nový ročník 7. októbra duelom s Coloradom Avalanche.

Perry počas leta podpísal ročný kontrakt s Kings. V minulej sezóne odohral 81 zápasov základnej časti a nazbieral 30 bodov (19+11) v drese Edmontonu Oilers. V 22 dueloch play off pridal 14 bodov (10+4). Perry si zahral vo finále Stanleyho pohára v piatich z uplynulých šiestich sezón, no titul nezískal. Tešil sa z neho iba raz, v roku 2007 s Anaheimom, ktorý ho štyri roky predtým draftoval z 28. miesta.

Počas dlhoročnej kariéry nazbieral 935 bodov (448+487) v 1392 zápasoch ZČ. V nadstavbe odohral 237 stretnutí, čo je tretí najvyšší počet v histórii po Chrisovi Cheliosovi (266) a Nicklasovi Lidströmovi (263), a získal 141 bodov (64+77). Perry postupne hral za Ducks, Dallas Stars, Montreal Canadiens, Tampu Bay Lightning, Chicago Blackhawks a Oilers.
