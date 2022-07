Veterán Quagliarella pokračuje v Sampdorii Janov

Miláno 4. júla (TASR) - Futbalový veterán Fabio Quagliarella sa rozhodol predĺžiť si svoju kariéru ešte o jeden rok, so Sampdoriou Janov podpísal zmluvu do júna 2023. Informovala agentúra AFP.



Tridsaťdeväťročný útočník odohral za janovský tím 268 zápasov, v ktorých strelil 105 gólov. Nová sezóna bude jeho dvadsiata v najvyššej talianskej súťaži. Quagliarella sa môže dostať do prvej desiatky hráčov s najvyšším počtom odohratých zápasov. Zároveň ho delia iba tri góly od Argentínčana Gabriela Batistutu, ktorý je so 184 presnými zásahmi desiaty najlepší kanonier v histórii Serie A.



Quagliarella bol v sezóne 2018/2019 najlepším strelcom súťaže s 26 gólmi. Pred príchodom do Sampdorie hrával v Juventuse, Udinese, FC Turín a Neapole. S "Juve" získal trikrát majstrovský titul, na konte má aj 28 reprezentačných štartov a deväť gólov.