Vetrom pozmenenú 6. etapu Okolo Katalánska vyhral Američan Simmons

kolo Katalánska - 6. etapa (Berga - Berga, 20 km):



1. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) 25:04 min, 2. Pavel Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. Corbin Strong (N. Zél./Izrael-Premier Tech), 4. Anders Foldager (Dán./Jayco AlUla, 5. Lennert van Eetvelt (Belg./Lotto Dstny), 6. Ethan Vernon (V. Brit./Izrael-Premier Tech) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 6. etape:



1. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) 22:48:07 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-Hansgrohe) +1 s, 3. Enric Mas (Šp./Movistar) +21, 4. Mikel Landa (Šp./Soudal QuickStep) +22, 5. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn-Victorious) +28, 6. Laurens de Plus (Belg./Ineos Grenadiers) +59





Berga 29. marca (TASR) - Americký cyklista Quinn Simmons z tímu Lidl-Trek sa stal víťazom sobotňajšej výrazne skrátenej 6. etapy pretekov Okolo Katalánska. V celkovom hodnotení sa nič nezmenilo, naďalej vedie Španiel Juan Ayuso zo SAE Team Emirates o sekundu pred Slovincom Primožom Rogličom zo stajne Red Bull - Bora-Hansgrohe.Cyklisti pôvodne mali absolvovať 159 km z Bergy do Santa Coloma de Queralt a zvádzať súboje vo vysokohorskom prostredí, no tam ich nepustil vietor, ktorý dosahoval silu až 100 km/h. Zamierili tak v neutralizovanej etape napokon naspäť do miesta štartu. Aktívne sa súťažilo iba približne na 20 km, päť kilometrov pred cieľom sa navyše zastavil čas pre jazdcov do celkového hodnotenia, bonusové sekundy v cieli sa nerozdávali.Simmons v záverečnom miernom stúpaní udržal po predchádzajúcom ataku prvú priečku pred Čechom Pavlom Bittnerom zo stajne Picnic PostNL, tretí prišiel do cieľa taktiež v rovnakom čase Novozélanďan Corbin Strong z Izraelu Premier Tech. V nedeľu sa preteky uzavrú 7. etapou, ktorá bude mať 88,2 km so štartom i cieľom v Barcelone. Cyklisti šesťkrát prekonajú vrch Montjuic.