Vettel sa chce po konci kariéry dištancovať od motoristického športu

Berlín 5. novembra (TASR) - Štvornásobný majster sveta v formuly 1 Sebastian Vettel sa chce v najbližších mesiacoch po skončení kariéry dištancovať od motoristického športu. Uviedla to agentúra DPA.



"Očakávam od seba, že sa dokážem vyrovnať bez Formuly 1," povedal 35-ročný pretekár. Vettel ukončí kariéru na konci sezóny, do ktorej zostávajú dva preteky. Jeho vzorom pri odchode zo zamestnania je televízny zabávač Stefan Raab. "Bol taký všadeprítomný v televíznom prostredí. Potom oznámil, že prestane. A na druhý deň bolo prakticky ticho," povedal Vettel. Raab však naďalej pracuje v pozadí šoubiznisu, no pred kamerou sa už neobjavuje.