Vettel tvrdí, že usporiadanie šampionátu v Katare je nesprávne

Abú Zabí 19. novembra (TASR) - Nemecký pretekár F1 Sebastian Vettel tvrdí, že usporiadanie futbalových MS v Katare nie je správne. Reagoval tak po vyjadreniach ambasádora svetového šampionátu Khalida Salmana, ktorý uviedol, že byť homosexuál je "poškodenie mysle".



Športové federácie by podľa Vettela mali definovať morálny kódex a základné politické podmienky pre športové podujatia v danej krajine. "Je to nehorázne. Keď niekto vyhlási takéto veci, jednoducho by sa do Kataru nemalo ísť. Celá športová federácia by mala povedať, že to nie je správne miesto pre šport," citovala štvornásobného majstra sveta agentúra DPA.



Výrok bývalého katarského futbalistu sa objavil v dokumente nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF. Salman neskôr tvrdil, že jeho poznámka bola vytrhnutá z kontextu.