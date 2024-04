Vettel zvažuje návrat do efjednotky, je v kontakte so šéfom Mercedesu

Londýn 3. apríla (TASR) - Štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel premýšľa o návrate do F1. Tridsaťšesťročný jazdec v rozhovore pre Sky Sport prezradil, že je v kontakte so šéfom Mercedesu Totom Wolffom a predstaviteľmi iných tímov.



Vettel opustil kolotoč efjednotky v roku 2022, jeho posledným tímom bol Aston Martin. Nemecký pilot však teraz povedal, že je potenciálne k dispozícii pre návrat v budúcom roku. "Potenciálne som voľný. Otázka je, či hľadám nejaký tím. Myslím si, že to bude závisieť od ponuky," citovala víťaza 53 veľkých cien agentúra DPA.



Vettel získal svoje štyri majstrovské tituly v rokoch 2010-2013 vo farbách Red Bullu. Jazdil takisto šesť sezón za Ferrari. V prípade jeho "comebacku" sa hovorí o spojení s tímom Mercedes, ten bude mať voľné miesto na konci roka po odchode sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona do Ferrari. Vettel priznal, že je so šéfom Mercedesu Wolffom v kontakte. "Rozprával som sa s ním niekoľkokrát, ale nie prioritne o mieste v tíme. V krátkosti sme si povedali o celej situácii. Zároveň som však hovoril aj s inými, pretože som s nimi stále v kontakte. Mám v hlave určité nápady a projekty. Možno sa vrátim za volant, možno nie, uvidíme, ako sa to vyvinie," dodal nemecký jazdec, ktorý nedávno testoval v Španielsku športové auto Porsche a v júni by mohol štartovať na prestížnych pretekoch 24 hodín Le Mans.