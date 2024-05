Viacboj ovládli Talianky, Mokošová nemá miestenku do Paríža

Majstrovstvá Európy žien v talianskom Rimini - výsledky:



viacboj jednotlivkýň - konečné poradie: 1. Manila Espositová 55,432 b., 2. Alice D'Amatová (obe Tal.) 54,831, 3. Alice Kinsellová (V. Brit.) 53,599, 4. Sabrina Manecová-Voineová (Rum.) 52,700, 5. Alba Petiscová (Šp.) 52,699, 6. Georgia Fentonová (V. Brit.) 52,665;... 44. Barbora MOKOŠOVÁ 48,932, 46. Lucia DOBROCKÁ 48,699, 73. Sára SURMANOVÁ (všetky SR) 44,632











Kvalifikácia



viacboj tímov: 1. Taliansko 165,296,... 19. SLOVENSKO 144,063



bradlá: 1. D'Amatová 14,633,... 32. MOKOŠOVÁ 12,933, 58. DOBROCKÁ 12,133, 59. Adela BALCOVÁ 12,033, 96. SURMANOVÁ 10,766



kladina: 1. Espositová 14,200,... 50. MOKOŠOVÁ 12,233, 51. DOBROCKÁ 12,200, 83. SURMANOVÁ 11,500, 100. BALCOVÁ 10,966



preskok: 1. Coline Devillardová (Fr.) 13,983,... 30. Ema BAŹÍKOVÁ 12,199, 32. DOBROCKÁ 12,150



prostné: 1. Manecová-Voineová 13,700,... 73. MOKOŠOVÁ 11,766, 84. DOBROCKÁ 11,466, 118. SURMANOVÁ 9,900, 122. BAŹÍKOVÁ 9,566

Rimini 2. mája (TASR) - Slovenské gymnastky obsadili vo viacboji tímov na majstrovstvách Európy žien v talianskom Rimini konečné 19. miesto. V kvalifikácii získali známku 144,063 b a nedostali sa do finálovej osmičky. V hodnotení jednotlivkýň bola najlepšou Slovenkou Barbora Mokošová, ktorá skončila na 44. mieste výkonom 48,932 b. Získať miestenku na olympijské hry sa jej nepodarilo a ani postúpiť do finále na jednotlivých náradiach. Majsterkou Európy sa stala domáca Manila Espositová za 55,432.Európsky šampionát bol poslednou šancou, ako si Slovenky mohli vybojovať účasť v Paríži vlastnými silami. Jedinou ďalšou možnosťou je zisk voľnej karty od Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG). Kompletný viacboj absolvovali tri slovenské gymnastky. Lucia Dobrocká obsadila 46. priečku so známkou 48,699. Sáre Surmanovej patrila konečná 73. priečka za výkon 44,632. Tím doplnili ešte Ema Bažíková, ktorá štartovala na dvoch náradiach a na preskoku obsadila 30. miesto so známkou 12,199 a taktiež Adela Balcová, ktorá z dvojice cvičení predviedla lepší výkon na bradlách, patrilo jej konečná 59. pozícia za 12,033. Finálová osmička vo všetkých disciplínach bola Slovenkám vzdialená.Viacboj jednotlivkýň úplne ovládli domáce Talianky, ktoré zaznamenali tri najlepšie výkony. Nezískali však všetky cenné kovy, pretože podľa pravidiel gymnastiky môžu z kvalifikácie viacboja postúpiť do finále maximálne dve pretekárky z jednej krajiny. V Rimini sa finále viacboja nešlo, no pravidlo o zisku maximálne dvoch medailí pre jednu krajinu zostalo v platnosti, a tak bronz pridelili Britke Alice Kinsellovej, ktorá mala štvrtý najlepší výkon 53,599. Zo striebra sa mohla tešiť Alice D'Amatová výkonom 54,831, Angela Andreoliová sa musela zmieriť, že skóre 53,766 jej k medaile nestačilo. Espositová vybojovala prvý titul európskej šampiónky, pred rokom v Antalyii už získala striebro s tímom i na kladine.