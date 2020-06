Viaceré bejzbalové kluby hlásia pozitívne prípady, tímy uzavrú kempy

New York 20. júna (TASR) - Kluby zámorskej bejzbalovej MLB musia dočasne uzavrieť svoje tréningové kempy po tom, čo viaceré tímy nahlásili pozitívne prípady koronavírusu.



Ako informovala agentúra AP, tréningové centrá na Floride a Arizone prejdú dôkladným čistením a dezinfekciou. Hráči sa budú môcť vrátiť do kempov až po tom, čo absolvujú testy na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Uviedli to viaceré zámorské médiá, ako prvé prišli s informáciou USA Today Sports.



Už skôr v piatok oznámili uzavretie tréningových priestorov kluby Philadelphia Phillies, Toronto Blue Jays, San Francisco Giants a Texas Rangers. Phillies zatvorili brány svojho tréningového centra v Clearwater na Floride po tom, čo pozitívny test na koronavírus mali piati hráči a ďalší traja zamestnanci klubu. Blue Jays uzavreli tréningové stredisko v Dunedine, približne sedem kilometrov od kempu Philadelphie, po tom, čo sa u jedného hráča prejavili rovnaké symptómy, aké bývajú pri ochorení COVID-19. Podobná situácia nastala v tíme Giants, kde koronavírusové symptómy mala jedna osoba a jej rodinný príslušník. San Francisco následne uzavrelo svoje tréningové centrum v arizonskom Scottsdale.



Komisár MLB Rob Manfred už pred štyrmi dňami pripustil obavy zo zrušenia sezóny. Tá sa mala pôvodne začať 26. marca, ale pre pandémiu jej štart odložili. Aj tamojšie kluby zasiahla koronavírusová kríza a výpadok príjmov, stále však neprišlo k dohode s hráčmi o znížení platov.