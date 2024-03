Viaceré štáty pomôžu posilniť bezpečnosť počas olympijských hier

Paríž 28. marca (TASR) - Niekoľko ďalších krajín vyšle svojich vojakov, aby pomohli Francúzsku posilniť bezpečnosť na letných olympijských hrách v Paríži, uviedol vo štvrtok zástupca francúzskeho ministerstva obrany. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Podľa francúzskeho predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, pomôžu krajiny Parížu vo viacerých kritických oblastiach, napríklad so psovodmi.



Poľsko už vo štvrtok uviedlo, že vyšle svojich vojakov na pomoc Francúzsku pri posilňovaní bezpečnosti na olympijských hrách, pričom neposkytlo ďalšie podrobnosti.



Francúzsky zástupca zdôraznil, že tento krok by bol v súlade s doterajšou praxou. Francúzska polícia sa v minulosti napríklad podieľala na zabezpečení miest počas majstrovstiev sveta vo futbale v Katare.



Podľa francúzskeho ministra obrany Sébastiena Lecornua zmobilizujú na olympiádu 18.000 francúzskych vojakov, z nich 3000 bude zodpovedných za letecký dohľad.



Francúzsko, ktoré bude hostiť olympiádu od 26. júla do 11. augusta, zvýšilo bezpečnostnú pohotovosť na najvyšší stupeň po minulotýždňovom útoku v moskovskej koncertnej sále, ktorý si vyžiadal najmenej 143 obetí.