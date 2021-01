Viacerí hráči v Londýne porušili protokol, tímy to budú riešiť interne

Londýn 2. januára (TASR) - Hráči z troch londýnskych klubov z futbalovej Premier League v nedávnych dňoch porušili bezpečnostný protokol prijatý v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Sergio Reguilon, Erik Lamela a Giovani Lo Celso z Tottenhamu navštívili vianočný večierok. Predpis porušil aj Aleksandar Mitrovič z Fulhamu, ktorý sa na Nový rok stretol s Lukom Milivojevičom z Crystal Palace.



Mesto Londýn aktuálne spadá pod štvrtý stupeň ochranných opatrení, ktorý neumožňuje stretávanie sa viacerých domácností. "Nenahnevalo ma to, iba sklamalo. Nepotrebujeme však otvárať naše dvere a ukazovať ako sme pristúpili k riešeniu tohto nepríjemného prekvapenia a aké to bude mať následky," povedal podľa DPA tréner Tottenhamu Jose Mourinho.



Vyjadrenie v podobnom duchu zverejnil aj Fulham, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný brankár Marek Rodák. "Mitrovič si uvedomil, že sklamal klub a štandardy, ktoré sa od neho očakávajú. Vec budeme ďalej riešiť interne."



Milivojevič v sobotu nastúpil za Crystal Palace v úspešnom zápase proti Sheffieldu United (2:0), keďže následne mal negatívny test na koronavírus. "Je to otázka na neho, prečo pozval svojho srbského krajana k sebe domov, keď to bolo zjavné porušenie protokolu. My sa za to úprimne ospravedlňujeme. Luka sa musí tiež a prevziať za svoj čin zodpovednosť," vyjadril sa na margo svojho zverenca tréner Roy Hodgson.