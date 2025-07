Viacerí plavci z USA bojujú s gastroenteritídou

Singapur 27. júla (TASR) - Viacerí plavci americkej reprezentácie bojujú na MS v Singapure s gastroenteritídou. Črevnou virózou sa podľa agentúry AP nakazili v tréningovom kempe v Thajsku, odkiaľ potom vycestovali do dejiska MS.



Podľa vyjadrenia hovorkyne reprezentácie vycestovali do Singapuru všetci americkí plavci, presný počet nakazených zatiaľ nie je známy. Minimálne traja však údajne bojujú so zápalom žalúdka. Víťazka na 100 m motýlik z Paríža Torri Huskeová v nedeľu nenastúpila na rozplavby rovnako ako Claire Weinsteinová. Šestnásťročný Luka Mijatovic síce na 400 m v.sp. súťažil, no jeho čas bol ďaleko za očakávaniami a nepostúpil do semifinále. Katie Ledecká v prvý deň súťaží v bazénovom plávaní nevykazovala príznaky choroby.