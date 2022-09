Viacero športových podujatí v Británii zrušili po úmrtí Alžbety II.

Londýn 9. septembra (TASR) - V reakcii na úmrtie britskej kráľovnej Alžbety II. zrušili viacero športových podujatí vo Veľkej Británii. Organizátori predčasne ukončili cyklistické preteky Okolo Británie pred záverečnými tromi etapami, ktoré mali byť na programe od piatka do nedele. Za víťaza vyhlásili Španiela Gonzala Serrana zo stajne Movistar, ktorý bol na čele celkovej klasifikácie po 5. etape.



Vedenie futbalovej Premier League vzdalo v oficiálnom vyhlásení úctu kráľovskej rodine a uviedlo, že je "hlboko zarmútené" správou o smrti kráľovnej. Do piatkového rána neinformovalo o prípadných zmenách v rozpise 7. kola, ktoré je na programe cez víkend. Na piatok plánované duely troch nižších futbalových súťaží však kompetentní odložili na iné termíny.



Golfový turnaj BMW PGA Championship, zaradený do European Tour, prerušili vo štvrtok okamžite po oficiálnej správe o úmrtí Alžbety II. a v piatok zostali brány golfového Wentworth Clubu v anglickom stredisku Virginia Water zavreté. V piatok sa neuskutočnil ani plánovaný druhý test kriketového súboja medzi Anglickom a Juhoafrickou republikou v londýnskom Kenningtone. Vo štvrtok a piatok odvolali i plánované dostihové mítingy a od štvrtka večera až do konca víkendu prerušili ligové ragbyové súťaže v Anglicku i Škótsku.



Pred štvrtkovým duelom futbalistov Manchestru United v Európskej lige proti Realu Sociedad San Sebastian (0:1) si zosnulú kráľovnú uctili minútou ticha, oba tímy mali na rukávoch čierne pásky a všetky vlajky na Old Trafford boli stiahnuté na pol žrde. V Manchestri neznela na štadióne predzápasová hudba a vypli aj reklamné panely okolo hracej plochy, pripomenula agentúra AP. Minúta ticha na počesť Alžbety II. bola aj na ďalších štadiónoch pred duelmi EL a EKL.