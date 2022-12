Vicemajstri z Chorvátska remizovali s Belgickom a postúpili

Chorvátsko - Belgicko 0:0



ŽK: Dendoncker. Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), 43.984 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrič, Brozovič, Kovačič (90.+2 Majer) - Kramarič (64. Pašalič), Livaja (64. Petkovič), Perišič



Belgicko: Courtois - Dendoncker (72. Tielemans), Alderweireld, Vertonghen - Meunier (87. E. Hazard), Witsel, De Bruyne, Castagne - Trossard (59. T. Hazard), Mertens (46. Lukaku), Carrasco (72. Doku)

1. Maroko 3 2 1 0 4:1 7*



2. Chorvátsko 3 1 2 0 4:1 5*



3. Belgicko 3 1 1 1 1:2 4



4. Kanada 3 0 0 3 2:7 0



* - postup do osemfinále

Al Raján 1. decembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska remizovali vo štvrtkovom zápase F-skupiny MS v Katare s Belgickom 0:0 a postúpili do osemfinále z druhého miesta. Pre Belgičanov sa turnaj skončil, doplatili aj na nepremenené "" v závere zápasu.V druhom skupinovom stretnutí vyhrali Maročania nad Kanadou 2:1 a zabezpečili si postup i prvú priečku v tabuľke. Chorváti sa v osemfinále stretnú s víťazmi a Maročania s druhým tímom z F-skupiny.Úvod prvého dejstva priniesol zaujímavý futbal a oba tímy si vypracovali niekoľko šancí. Vicemajstri sveta mohli udrieť už v prvej minúte, no Perišičov volej tesne minul bránku. V 13. minúte po rýchlom protiútoku dostal loptu do šestnástky Mertens, ale v tutovke mu nesadla strela, ktorá letela vysoko nad. Po štvrťhodine hry fauloval Carrasco v šestnástke Kramariča, Modrič si už postavil loptu na biely bod, ale ozval sa VAR, ktorý našiel ani nie milimetrový ofsajd. V ďalších minútach tempo hry upadlo a do konca prvého polčasu už neprišli žiadne gólové príležitosti.Po zmene strán sa s nimi roztrhlo vrece. Na belgickej strane tomu pomohlo striedanie Lukakua namiesto Mertensa. Najprv však hrozili Chorváti. V 50. minúte vyrazil Courtois dobrú strelu Kovačiča a poradil si aj s pokusmi Modriča a Brozoviča, Sosa namieril vedľa. V paralelne hranom súboji viedli Maročania nad Kanadou 2:1 a Belgičania vedeli, že na postup potrebujú vyhrať. Blízko k tomu boli v 60. minúte, keď najprv vystrelil Carrasco, jeho pokus zblokoval jeden z chorvátskych obrancov len k Lukakuovi a ten trafil do žrde. O tri minúty netrafil hlavou voľnú bránku, no aj keby sa mu to podarilo, gól by neplatil, keďže de Bruyne centroval už spoza bránkovej čiary. Vzápätí vystriedali aj Balkánci, do hry prišli Petkovič s Pašaličom a ihneď sa podpísali pod akciu, na ktorej konci bola strela Modriča z dobrej pozície. Chytil ju Courtois. Súboj dvoch medailistov z uplynulých MS bol vyrovnaný, oba tímy sa snažili tvoriť a útočiť a vypracovali si dostatok šancí. Góly však neprichádzali, čo vyhovovalo Chorvátom, ktorým stačila na postup aj remíza, i keď len z druhého miesta. Belgičania potrebovali vyhrať, no súperi ich do tlaku nepúšťali a desať minút pred koncom to boli oni, ktorí sa snažili rozhodnúť. Juranovič však sľubnú akciu nedotiahol a Brozovičovi chýbal kúsok. V závere sa mal stať hrdinom "červených diablov" Lukaku, ale zahodil dve stopercentné tutovky. Najprv v 87. minúte neusmernil zo štyroch metrov do siete prudkú prihrávku Meuniera a v 90. nedotlačil do prázdnej bránky center E. Hazarda. V tretej šanci ho vynikajúco zablokoval Gvardiol. Chorváti tak zvládli aj záver bez inkasovania a po remíze postúpili do osemfinále.