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Vicens sa stal novým trénerom Greifovho Lyonu, nahradil Fonsecu
Bývalý asistent Pepa Guardiolu v Manchestri City nahradil na poste Portugalčana Paula Fonsecu, ktorý nedávno zamieril na lavičku Sportingu Lisabon.
Autor TASR
Lyon 9. novembra (TASR) - Španiel Carlos Vicens sa stal novým trénerom francúzskeho futbalového klubu Olympique Lyon, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Dominik Greif. S účastníkom Ligue 1 podpísal v pondelok 18-mesačnú zmluvu.
Bývalý asistent Pepa Guardiolu v Manchestri City nahradil na poste Portugalčana Paula Fonsecu, ktorý nedávno zamieril na lavičku Sportingu Lisabon. Po jeho odchode dočasne viedol tím Fonsecov asistent Jorge Maciel, pod jeho vedením Lyon zdolal v Európskej lige (EL) Crystal Palace 3:2 a prehral v domácej lige na pôde Brestu 0:2.
Štyridsaťtriročný Vicens ako hráč obliekal dresy viacerých klubov v nižších španielskych súťažiach, kariéru ukončil už ako 27-ročný. Na tejto úrovni odštartoval v roku 2010 aj svoju trénerskú dráhu, o sedem rokov neskôr odišiel do Anglicka a stal sa súčasťou Manchestru City. Viedol tamojšie mládežnícke výbery od 12 do 18 rokov, až v roku 2021 posilnil realizačný tím vtedajšieho trénera A-tímu Guardiolu. O štyri roky neskôr sa stal koučom Bragy, čo bola jeho prvá skúsenosť na pozícii hlavného trénera. S tímom skončil na štvrtom mieste v portugalskej lige a postúpil do semifinále Európskej ligy a finále domáceho Ligového pohára. V Brage skončil 20. októbra po sérii troch prehier.
Do Lyonu prichádza Vicens spoločne so štyrmi asistentmi, pričom s vedením Olympique podpísal kontrakt do 30. júna 2028. Prvý tréning povedie už v utorok. Premiéru na lavičke absolvuje po reprezentačnej prestávke 21. novembra proti Lille, informovala AFP.
Lyonu patrí v Ligue 1 momentálne piate miesto so 17 bodmi po desiatich odohraných zápasoch, na lídra Paríž St. Germain stráca šesť bodov.
Bývalý asistent Pepa Guardiolu v Manchestri City nahradil na poste Portugalčana Paula Fonsecu, ktorý nedávno zamieril na lavičku Sportingu Lisabon. Po jeho odchode dočasne viedol tím Fonsecov asistent Jorge Maciel, pod jeho vedením Lyon zdolal v Európskej lige (EL) Crystal Palace 3:2 a prehral v domácej lige na pôde Brestu 0:2.
Štyridsaťtriročný Vicens ako hráč obliekal dresy viacerých klubov v nižších španielskych súťažiach, kariéru ukončil už ako 27-ročný. Na tejto úrovni odštartoval v roku 2010 aj svoju trénerskú dráhu, o sedem rokov neskôr odišiel do Anglicka a stal sa súčasťou Manchestru City. Viedol tamojšie mládežnícke výbery od 12 do 18 rokov, až v roku 2021 posilnil realizačný tím vtedajšieho trénera A-tímu Guardiolu. O štyri roky neskôr sa stal koučom Bragy, čo bola jeho prvá skúsenosť na pozícii hlavného trénera. S tímom skončil na štvrtom mieste v portugalskej lige a postúpil do semifinále Európskej ligy a finále domáceho Ligového pohára. V Brage skončil 20. októbra po sérii troch prehier.
Do Lyonu prichádza Vicens spoločne so štyrmi asistentmi, pričom s vedením Olympique podpísal kontrakt do 30. júna 2028. Prvý tréning povedie už v utorok. Premiéru na lavičke absolvuje po reprezentačnej prestávke 21. novembra proti Lille, informovala AFP.
Lyonu patrí v Ligue 1 momentálne piate miesto so 17 bodmi po desiatich odohraných zápasoch, na lídra Paríž St. Germain stráca šesť bodov.