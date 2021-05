Viceprezident MOV Coates: Hry budú za každú cenu

Tokio 8. mája (TASR) - Viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) John Coates potvrdil, že OH v Tokiu sa uskutočnia za každých okolností. MOV spolupracuje s japonskou vládou na minimalizácii rizík spojených s pandémiou, pre ktorú vlani preložili olympiádu na tento rok.



Podľa Coatesa nezastaví podujatie ani neistá situácia v Japonsku a núdzový stav v Tokiu. Do úvahy neprichádza ani ďalší odklad hier. "Pracujeme s predsedom vlády Jošihideom Sugom na bezpečnostných opatreniach. Olympiáda bude," povedal Coates pre agentúru AFP.



Verejná mienka v Japonsku je naklonená k zrušeniu hier, no Suga v apríli uistil aj amerického prezidenta Joea Bidena, že pandémia nezhatí olympijské hry. Aj podľa Coatesa robia organizátori všetko pre zaistenie bezpečnosti: "Prvú polovicu roka sme strávili hodnotením všetkých možných scenárov, teraz pracujeme na nevyhnutných opatreniach. Pracujeme na ich implementácii, a to sme nepočítali s očkovaním, takže sme v lepšej situácii."



Ruku k dielu priložili aj farmaceutické spoločnosti Pfizer a BioNTech, ktoré sľúbili MOV vakcíny pre športovcov a usporiadateľov hier. V stanovisku avizovali kooperáciu s národnými výbormi, aby zabezpečili očkovacie látky pre reprezentantov podľa potreby. Coates prízvukoval, že všetko sa podriaďuje bezpečnosti, nielen účastníkov hier, ale aj japonskej verejnosti: "Odviedli sme ohromné množstvo práce na zaistenie bezpečia prostredníctvom testovania. Teraz naše úsilie podporí aj prístup k očkovaniu."