Viceprezident MOV Samaranch ml. zablahoželal k 30. výročiu SOŠV

Bratislava 25. mája (TASR) - Viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Juan Antonio Samaranch ml. sa vo štvrtok zúčastnil na stretnutí so slovenskými športovými osobnosťami v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu. V mene MOV zablahoželal k 30. výročiu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a zdôraznil, že ešte je skoro zhodnotiť, či sa ruskí a bieloruskí atléti budú môcť zúčastniť na OH 2024.



"Zatiaľ sme nedospeli k rozhodnutiu, preto je skoro hovoriť o tom, čo sa stane. Úprimne dúfame, že v najlepšom záujme všetkých atlétov a mieru je, aby sa všetci atléti sveta mohli spoločne stretnúť na OH. Federácia je nezávislá a je potrebné rešpektovať jej rozhodnutia," povedal Samaranch ml., pre ktorého je to prvá návšteva Slovenska a poďakoval za pohostinnosť ľudí, najmä olympionikov.



Šesťdesiattriročný Španiel, ktorého otec bol viac ako dve dekády (1980-2001) prezidentom MOV uviedol, že sa držia troch svojich princípov: "Prvým z nich je solidarita. Snažíme sa poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine. Väčšina z tejto pomoci sa uskutočňuje práve vďaka Slovensku, za čo vám ďakujeme. Druhým je potrestanie krajín Ruska a Bieloruska, ich predstaviteľov a ich vlády, nedovoliť im angažovať sa v akejkoľvek forme v olympijskom svete. Tretím je, že sa snažíme rešpektovať olympijské hodnoty a ukázať, že OH sú o súdržnosti aj v najťažších momentoch života, aby sme ukázali, že existuje aj iné cesta ako vojna. Budeme sa snažiť, aby sme mali neutrálnych atlétov z Ruska a Bieloruska, ak sa nezúčastňujú na vojenskom konflikte."



Prezident SOŠV Anton Siekel uviedol, že je obrovská pocta a česť, že MOV v zastúpení svojho prvého viceprezidenta navštívil Slovensko: "Vážim si, že mal príležitosť nás navštíviť. Je to pre nás veľký záväzok aj do budúcna. Počuli sme počas príhovoru viceprezidenta, že sme veľmi rešpektovanou a pozitívne vnímanou organizáciou. Hovorili sme ako ďalej komunikovať a spolupracovať, pozeráme sa už aj k OH v Paríži. Očakávame, že to bude zase oslava športu."



Prvý muž SOŠV prezradil, že sa počas stretnutia so Samaranchom ml. zaoberali dvoma okruhmi: "Prvým bolo vyhodnotenie histórie a naše postavenie v súčasnosti. S ohľadom na budúcnosť sme zhodnotili, čo sa podarilo, kde sa nachádzame a trochu sme sa dotkli aj politických tém a zákona o športe. Samozrejme sme neobišli ani otázky konfliktu na Ukrajine. My by sme si veľmi želali, aby ruskí aj bieloruskí športovci mohli opäť súťažiť na medzinárodnej úrovni. To by znamenalo, že sa vojenský konflikt skončil a je stav mieru."



Viceprezidentka SOŠV a členka MOV na Slovensku Danka Barteková, ktorá sprevádza Samarancha ml. počas diplomatickejších povinností, považuje za veľký úspech športovej diplomacie, že vôbec prijal pozvanie a prišiel.



"Kráča v krokoch svojho otca a bol jednou z kľúčových osôb, ktoré SOŠV prijali ako nezávislého člena športového hnutia. Včera sme absolvovali neoficiálnu večeru s členmi exekutívy SOŠV, ktorí mali možnosť otvorene sa s ním rozprávať. Nielen o problémoch, ktoré majú vo svojich športoch, ale aj o všeobecnom smerovaní hnutia," skonštatovala Barteková, ktorá je v plnej sezóne: "Som rada, že som si mohla zobrať dva voľné dni. Čakajú ma Európske hry ako generálka pred budúcoročnými OH. Dúfam, že sa na ňu nominujem a získam miestenku."