Vida nedohral zápas s Tureckom pre nejednoznačný výsledok testu

Istanbul 12. novembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Domagoj Vida nedohral stredajší prípravný zápas s Tureckom. Cez polčas sa dozvedel o potenciálne pozitívnom teste na koronavírus a ihneď putoval do karantény.



Chorváti absolvovali testy v pondelok bez pozitívneho výsledku. Už počas zápasu však prišiel Vidov opakovaný test s potenciálne pozitívnym výsledkom. "Lekársky tím dostal na konci polčasovej prestávky informáciu o nejednoznačnom teste. Tréner Zlatko Dalič sa rozhodol Vidu stiahnuť a ten v súlade s protokolom zamieril do izolácie," citoval stanovisko chorvátskej reprezentácie portál Goal.com.



Chorvátov v sobotu čaká duel Ligy národov vo Švédsku, potenciálny prípad koronavírusu však zápas neohrozí: "Vida strávi niekoľko dní v karanténe v Istanbule. Zvyšok tímu s negatívnym testom pocestuje do Štokholmu. Všetci sa budú riadiť opatreniami v rámci protokolu UEFA Return to Play."