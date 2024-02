Vidal sa vrátil do rodného klubu Colo Colo, privítali ho ako kráľa

Santiago 2. februára (TASR) - Čilský futbalista Arturo Vidal sa po 17 rokoch úspešnej kariéry v Európe a Južnej Amerike vrátil do rodného klubu Colo Colo. Skúsený stredopoliar pristál na ihrisku s helikoptérou a potom sa ako rytier s mečom a plášťom prehnal po trávniku na koni. Vzápätí sa prihovoril fanúšikom a neubránil sa slzám.



Vidal je produktom mládežníckeho systému Colo Colo. V tomto klube hrával v rokoch 2006 až 2007, potom prestúpil do Bayeru Leverkusen za 5,2 milióna eur. V Bundeslige hral štyri roky, potom hral za Juventus Turín (2011-2015), Bayern Mníchov (2015-2018), FC Barcelona (2018-2020) a pôsobenie v Európe zakončil v roku 2022 v Interi Miláno. Následne zamieril do Brazílie, kde hral do roku 2023 za Flamengo a naposledy pôsobil s klube Athletico Paranaense, kde nedávno 36-ročný futbalista predčasne skončil.



Na štadióne Estadio Monumental ho privítalo 35.000 ľudí. Jeden z fanúšikov na sociálnej sieti napísal: "Vitaj doma kráľ Arturo!" Futbalista sa divákom na štadióne prihovoril so slzami v očiach: "Som veľmi šťastný, je to pre mňa sen vrátiť sa do Colo Colo. Odteraz som šťastný, prichádzajú pekné veci. Vidím v tíme veľa talentu, kvality, trénerský štáb je neuveriteľný. Ľudia z Colo Colo a z celého Čile mi dali lásku, šťastie, vrátiť sa domov bolo moje najlepšie rozhodnutie."



Vidal už má za sebou debut v staronovom tíme. V príprave odohral 60 minút proti ligovému rivalovi Evertonu 60 minút, jeho tím zvíťazil 1:0.