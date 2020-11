Vidala prilákala do Interu obnovená spolupráca s Contem

Miláno 7. novembra (TASR) – Podľa čilského futbalistu Artura Vidala bol hlavným dôvodom jeho letného prestupu do Interu Miláno tréner Antonio Conte, pod ktorým odohral tri sezóny v Juventuse Turín.



"Vybral som si Inter, pretože ide o seriózny projekt a navyše, je tu tréner, ktorý chce víťaziť za každých okolností. Musím priznať, že práve on je hlavný dôvod, prečo som sem prišiel. V Barcelone som bol šťastný, ale potom veci nabrali iný smer a rozhodol som sa vrátiť do Talianska. Som si istý, že tento tím má všetky predpoklady na to, aby získal veľkú trofej," povedal podľa portálu Football Itlaia 33-ročný stredopoliar.



Vidal má vo svojom životopise zaujímavé adresy. Do Európy ho priviedol Bayer Leverkusen, nasledovala anabáza v Juventuse Turín, Bayerne Mníchov a pred návratom do Talianska pôsobil dva roky v Barcelone.