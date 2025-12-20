< sekcia Šport
VIDEO: Cyklistka V. Chladoňová opäť vyhrala Zlatý pedál
Devätnásťročná Chladoňová počas sezóny predviedla výnimočné výkony v cestnej a horskej cyklistike aj cyklokrose.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Celkovou víťazkou v prestížnej ankete Zlatý pedál 2025 sa stala po roku opäť Viktória Chladoňová, ktorá si na sobotňajšom galavečere Slovenského zväzu cyklistiky prevzala aj ďalšie dve ocenenia. Druhý v hlavnej kategórii skončil Lukáš Kubiš a na tretej priečke sa umiestnil Matthias Schwarzbacher.
Devätnásťročná Chladoňová počas sezóny predviedla výnimočné výkony v cestnej a horskej cyklistike aj cyklokrose. S dvoma striebornými medailami z majstrovstiev sveta v Rwande v kategórii do 23 rokov, v individuálnej časovke aj v pretekoch s hromadným štartom, pódiovými umiestneniami v pretekoch World Tour a domácimi titulmi medzi ženami v oboch kategóriách potvrdila, že je najúspešnejšia slovenská cyklistka súčasnosti. Svoju všestrannosť potvrdila aj v cyklokrose, keď obsadila 6. miesto na majstrovstvách sveta žien do 23 rokov vo Francúzsku a pravidelne sa presadzovala aj v elitnej konkurencii Svetového pohára. Pretekárka popredného tímu Visma - Lease a Bike si na slávnostnom vyhlásení ankety prevzala aj ďalšie dve ocenenia. Zvíťazila v kategórii cestnej cyklistiky aj v cyklokrose. V ňom zaznamenala v elitnej konkurencii SP 10. miesto v Benidorme, 17. miesto v Hoogerheide a 24. miesto v Maasmechelene. Na domácej scéne získala titul majsterky Slovenska v cyklokrose na šampionáte v Trnave.
„Chcem sa poďakovať celej rodine a všetkým, ktorí ma podporovali. Sezóna bola pre mňa veľmi úspešná. Počas celého roka som sa snažila aj veľa učiť a získavať skúsenosti, aké to je jazdiť v profesionálnom pelotóne, keďže som prešla z junioriek priamo do kategórie elite. Tie skúsenosti som potom zúročila na MS v kategórii do 23 rokov,“ povedala. Prvý rok vo Visme si nesmierne pochvaľuje: „Som veľmi rada, že som v tomto tíme. Majú so mnou veľké plány do budúcna a ja sa ich budem snažiť plniť a trénovať aj naďalej, aby sa moje najväčšie sny stali skutočnosťou.“ V nasledujúcom roku ju okrem pretekania čakajú aj školské povinnosti. Pre maturity tak vynechá španielsku Vueltu, no mala by štartovať na talianskom Gire. „Dnes som sa vrátila zo sústredenia v Girone, v januári budeme mať ešte jedno. Najbližšie ma čaká 26. decembra cyklokros v Belgicku, pôjdem asi aj nejaké Svetové poháre a na ceste by som mala začať vo Valencii. V čase, keď sa koná Vuelta, budem na písomných maturitách. Ale v tíme mi sľúbili, že ma postavia na Giro,“ dodala.
Na druhom mieste v hlavnej kategórii ankety skončil Kubiš, ktorý zažil prelomovú sezónu v novom protíme Unibet Tietema Rockets. V marci zvíťazil na klasike Cholet Agglo Tour, získal titul majstra SR v pretekoch jednotlivcov a celkovo zaznamenal až štrnásť pódiových umiestnení. Stabilné výkony podčiarkol triumfom v súťaži mladých pretekárov na Tour of Holland 2025, kde si obliekol biely dres. Trojicu najlepších doplnil Schwarzbacher, ktorý sa etabloval ako spoľahlivý jazdec kategórie U23. Zvíťazil na podujatí Trofej Umag 2025 a pozornosť na seba strhol aj triumfom v prológu pretekov Giro d’Italia Next Gen v kategórii do 23 rokov. Svoju výkonnosť na domácej scéne potvrdil ziskom titulu majstra Slovenska v individuálnej časovke mužov.
Ocenenie pre talent roka si prevzala Karolína Hajduková, ktorá vybojovala zlatú medailu v časovke na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 2025 v Skopje. V pretekoch s hromadným štartom obsadila 8. miesto.
Najlepším dráhovým cyklistom sa stal Martin Chren, ktorý na ME obsadil 6. miesto v disciplíne scratch a na medzinárodných UCI pretekoch sa päťkrát umiestnil v TOP 3. Svoju dominanciu na domácej scéne podčiarkol štyrmi titulmi majstra SR v disciplínach scratch, bodovacie preteky, vylučovacie preteky a omnium. V horskej cyklistike XC triumfovala Kristína Madarásová, ktorá skončila na 8. mieste na MS v Pump Tracku vo Švajčiarsku, pričom na domácej scéne dominovala ziskom titulu majsterky SR aj celkovým víťazstvom v Slovenskom pohári Pump Track. V kategórii downhill si prevzala ocenenie Simona Kuchyňková. V celkovom hodnotení SP enduro obsadila 2. miesto v kategórii žien a sezónu ozdobila víťazstvom na pretekoch SP v La Thuile a 3. miestom v Haute-Savoie. V BMX Racing vyhral Peter Danihel, vo freestyle Tomáš Tohol. Najlepším cyklotrialistom sa stal Samuel Hlavatý, ktorý obsadil 9. miesto na ME.
V sálovej cyklistike si prevzali ocenenie Dóra Rákoczová a Eszter Kulichová aj vďaka 6. miestu v krasojazde dvojíc na MS. Cenu v kategórii cyklistika pre všetkých dostal Milan Barény za výrazné úspechy na medzinárodnej aj domácej scéne v kategórii masters. Najlepším paracyklistom sa sta Jozef Čorej.
Počas slávnostného galavečera udelili aj dve ceny za celoživotný prínos a jedno špeciálne poďakovanie za významný prínos slovenskej cyklistike. Prvé dostali Pavol Miazdra a Ľudovít Pavela, druhú Vladimír Rudavský.
