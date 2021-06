VIDEO: Evans skončil po brutálnom hite Scheifeleho na nosidlách

Hokejistu Montrealu Canadiens Jakea Evansa odvážajú z ľadu na nosidlách po zákroku hráča Winnipegu Jets Marka Scheifeleho v prvom zápase finále Severnej divízie play off NHL Winnipeg Jets - Montreal Canadiens vo Winnipegu 2. júna 2021. Foto: TASR/AP

Winnipeg 3. júna (TASR) Hokejisti Montrealu zvíťazili v prvom zápase finále Severnej divízie play off NHL na ľade Winnipegu 5:3. Oporou Montrealu bol opäť brankár Carey Price, ktorý chytil 27 striel, medzi strelcov sa zapísali aj Brendan Gallagher a Jake Evans, ktorý však zápas nedohral a ľadovú plochu opustil na nosidlách. Necelú minútu pred koncom do neho po tom, ako zasunul puk do opustenej bránky Jets a upravil na 5:3, v plnej rýchlosti vrazil vracajúci sa Mark Scheifele a spôsobil mu zranenia. Evans, ktorý v deň zápasu oslávil 25. narodeniny, po tvrdom strete spadol hlavou na ľad a ostal na ňom nehybne ležať. Napokon ostal pri vedomí, ale z ľadu ho odviezli až po niekoľkých minútach. Scheifele dostal za svoj zákrok trest do konca zápasu. "," povedal tréner Winnipegu Paul Maurice. "," dodal tréner Canadiens Dominique Ducharme.K incidentu sa vyjadril aj obranca Montrealu Joel Edmundson, autor dvoch asistencií. Atak Scheifele nazval "špinavým." "" povedal Edmundson. Winnipegu vypadol pre nešpecifikované dôvody zo zostavy Paul Šťastný, zápas pre zranenie nedohral obranca Dylan DeMelo. Na zápase bolo v hľadisku 500 zaočkovaných zdravotníkov, viac v kanadskej provincii Manitobe ešte opatrenia nedovoľujú. Druhý zápas je na programe opäť vo Winnipegu v noci na sobotu.