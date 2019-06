VIDEO: Lintner vyzval súperov Šatana, aby sa vzdali v jeho prospech

O post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zabojujú 26. júna Miroslav Šatana, Dárius Rusnák a Jaroslav Šmátrala.

Bratislava 18. júna (Teraz.sk/TASR) - Bývalý hokejový reprezentant a súčasný šéf Pro-Hokeja Richard Lintner chce vidieť na poste prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana. Osem dní pred volebným Kongresom zväzu preto vyzval ďalších dvoch kandidátov na post prezidenta Dáriusa Rusnáka a Jaromíra Šmátralu, aby sa vzdali kandidatúry v prospech kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002.



Lintnera potešilo, že situácia pred dôležitým kongresom je v porovnaní s predchádzajúcim rokom oveľa pokojnejšia a debaty sú konštruktívnejšie. "Máme troch kandidátov a myslím si, že ich súboj sa ani nedá nazvať súbojom. Je to skôr snaha jednotlivých kandidátov ponúknuť a priniesť na stôl čo najlepšie riešenie. Osobne sa veľmi teším, že sa Miro Šatan nakoniec do toho pustil. Veľmi dobre sa poznám aj s jeho, ak sa to tak dá povedať, súpermi. S legendárnym Dáriusom Rusnákom, ale aj s Jarom Šmátralom. Možno nie je až tak verejnosti známy, ale je to jeden pracovitý chalan, s ktorým sme spolu odohrali v podstate celú mládežnícku časť," uviedol k trojici kandidátov.







Podľa Lintnera je najvhodnejší na prezidentský post práve Šatan, ktorý má širokú podporu klubov, bývalých reprezentantov i terajšieho prezidenta Martina Kohúta. "Možno je to trochu odvážne, ale preto, že všetkých troch kandidátov poznám, rád by som ich možno vyzval, alebo v tom najlepšom slova zmysle poprosil, aby zvážili, že by miesto súperenia podali Mirovi, ktorý je podľa mňa najlepší kandidát na post prezidenta, pomocnú ruku. A všetci takto spoločne posunuli hokej o ďalších niekoľko krokov vpred," vyzval dvojicu Šatanových protikandidátov.



Svojmu niekdajšiemu reprezentačnému spoluhráčovi ponúkol pomocnú ruku aj sám. "Ak bude mať záujem, vždy mu rád pomôžem. Už sme sa spolu rozprávali. Spolupráca medzi SZĽH a Pro-Hokejom je postavená veľmi korektne a konštruktívne. Dáva veľmi zdravú platformu, aby sme ešte výraznejšie posúvali slovenský hokej vpred," pokračoval Lintner.



Medzi 35 kandidátov do Výkonného výboru sa dostal aj sám Lintner, navrhli ho kluby z Banskej Bystrice a Michaloviec. "Je to pravda, vnímam dôveru klubov. Tým, že zastupujem slovenský hokej v oboch najvýznamnejších európskych platformách - v správnych radách Hockey Europe a Aliancie profesionálnych klubov, tak si myslím, že by bolo celkom praktické, ak by som bol súčasťou VV. Nie je to však nevyhnutné, pretože ja mám dostatok priestoru na realizáciu v slovenskom hokeji," dodal.