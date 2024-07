VIDEO: ME na Štiavničkách sú pre SAZ vrcholom, Keketi: Verím v úspech

Bratislava 9. júla (TASR) - Už iba týždeň zostáva do štartu najvýznamnejšieho atletického podujatia, ktoré bude hostiť Slovensko v ére samostatnosti. Majstrovstvá Európy atlétov do 18 rokov sa v Banskej Bystrici budú konať od 18. do 21. júla.







Na Štiavničkách by sa malo predstaviť rekordných 1190 účastníkov zo 48 krajín. "Sme veľmi hrdí a vďační, že sa nám dostalo podpory a môžeme tak žiť náš sen, organizovať významné podujatie. Neviedla k tomu jednoduchá cesta. Potrebovali sme vybudovať štadión, ktorý spĺňa náročné kritériá a aj vychovať kompetentný tím. Získavali sme skúsenosti, keď sme opäť v roku 2016 obnovili míting PTS, organizovali sme aj Európsky pohár vo vrhoch, Európsky pohár v chôdzi, ME v krose a napokon sme dostali aj dôveru organizovať ME do 18 rokov. Môžeme tak budovať reprezentáciu, aby sme mali v budúcnosti na olympiáde viac reprezentantov," uviedol v utorok na tlačovej konferencii prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.



Význam šampionátu si uvedomuje aj minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi. "Toto nie je hocijaké podujatie, je to prvá liga mládeže. Fond na podporu športu sa stal hlavným podporovateľom šampionátu. Veríme, že budeme úspešní. Atletické hnutie sa na toto podujatie pripravovalo štyri roky, spolu s mítingom PTS bude patriť k najväčším na Slovensku. Verím, že prekvapí nielen počtom účastníkov, ale i divákov a bude vzorom aj do budúcnosti. Ukáže, že sme schopní organizovať aj iné podobne veľké podujatia."







Slovensko bude na šampionáte reprezentovať 39 atlétov. "V jednej disciplíne môžu štartovať maximálne dvaja športovci z jednej krajiny, napriek tomu budeme mať rekordnú výpravu. Tridsiatka splnila limit, deväť atlétov bolo k nemu veľmi blízko. Vytvorili sme tím, ktorý sa špeciálne pripravoval na tento šampionát a som rád, že to prinieslo ovocie. Toto podujatie je pre nás aktuálny vrchol, čo môžeme dosiahnuť a pripravovali sme sa na neho dlhé roky. Verím, že športovú časť zvládneme dobre," vyjadril nádej generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.



Medzi veľké nádeje slovenskej atletiky aktuálne patrí aj Laura Frličková: "Mám splnený limit v troch disciplínach, no budem štartovať iba na 110 m prek. Chcela by som sa pohybovať na úrovni osobného rekordu a ideálne ho prekonať. Nechcem však predbiehať, sústredím sa na rozbeh a v prvom rade plánujem postúpiť do semifinále. Štiavničky sú podľa mňa najlepší štadión na Slovensku. Veľmi rada tam behám, je tam rýchly tartan," prezradila Frličková.







Fanúšikovia budú môcť opäť podporiť aj štvorstovkárku Lenku Gýmerskú, ktorá už v Banskej Bystrici získala striebro pred dvoma rokmi na EYOFe. "Veľmi sa teším na toto podujatie. Opäť má čaká vrcholné podujatie na Štiavničkách, cítim, že sa akoby uzavrel jeden cyklus. Je to trochu stresujúce, keď sa dobrý výsledok nepodarí, tak to uvidia všetci. Zároveň tu však bude celá reprezentácia, budeme sa navzájom podporovať a hecovať, čo je motivujúce," uviedla.