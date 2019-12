VIDEO: NHL: Calgary zvíťazilo na ľade Dallasu, Sekera nebodoval

výsledky:

New York Rangers - Anaheim 5:1,

Dallas - Calgary 1:5,

Detroit - Arizona 2:5,

San Jose - Vegas 1:3

New York 23. decembra (TASR) - Hokejisti Calgary Flames zvíťazili v noci na pondelok v NHL na ľade Dallasu Stars 5:1. Hostia ukončili trojzápasovú šnúru prehier. V domácom drese sa predstavil slovenský obranca Andrej Sekera, odohral 14:09 minúty, no nebodoval.Tayler Hall strelil premiérový gól za Arizonu po výmene z New Jersey a pomohol tímu k triumfu v Detroite 5:2. "Červené krídla" nebodovali po štvrtý raz za sebou.Po troch dueloch sa z víťazstva tešili hráči New Yorku Rangers, ktorí si v nedeľu poradili s Anaheimom Ducks 5:1.