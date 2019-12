VIDEO: NHL: Halák ozdobil 500. zápas čistým kontom, Boston zvíťazil

výsledky NHL:

Boston - Carolina 2:0 /HALÁK (Boston) kryl všetkých 24 striel, dosiahol druhé čisté konto v sezóne/,

Columbus - Arizona 2:4,

Florida - Minnesota 2:4,

Montreal - New York Islanders 4:2,

New Jersey - Vegas 3:4,

Philadelphia - Toronto 6:1,

Nashville - Tampa Bay 2:3 pp,

Winnipeg - Dallas 5:1 /SEKERA za hostí 0+1/,

Vancouver - Ottawa 5:2,

San Jose - Washington 2:5

New York 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nastúpil v noci na stredu na svoj jubilejný 500. zápas v základnej časti NHL a 24 úspešnými zákrokmi pomohol Bostonu k domácemu víťazstvu 2:0 nad Carolinou. Bolo to pre neho druhé čisté konto v sezóne a už 49. v profiligovej kariére. Haláka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Bod za asistenciu si pripísal obranca Andrej Sekera, jeho Dallas však prehral na ľade Winnipegu 1:5.Halák zaznamenal siedmy shutout v bostonskom drese, kde pôsobí druhú sezónu.povedal slovenský brankár pre nhl.com.Kuriózna situácia nastala v závere druhej tretiny, keď obranca Caroliny Jaccob Slavin bekhendom dostal puk do bránky a chvíľu sa tešil z otváracieho gólu zápasu. Halák však okamžite protestoval a videozáznam jasne dokázal, že puk sa dostal za jeho chrbát zboku dierou cez sieť.povedal slovenský brankár pre tsn.ca.Halák v NHL začínal v roku 2006, pred Bostonom pôsobil v Montreale Canadiens, St. Louis Blues, Washingtone Capitals a New Yorku Islanders. Na métu 500 zápasov sa dostal ako 74. brankár histórie profiligy a prvý slovenský.dodal Halák. Jeho kvality ocenil aj tréner Bruce Cassidy.povedal Cassidy pre tsn.ca na adresu slovenského brankára, ktorý je v systéme Bruins dvojkou za Fínom Tuukkom Raskom.Bruins natiahli víťaznú sériu na osem zápasov a ako jediný tím NHL neprehrali doma v riadnom hracom čase. O víťazstve rozhodli v závere zápasu dvomi gólmi v priebehu 68 sekúnd, keď skóre otvoril Charlie Coyle a potom zaznamenal 200. gól v kariére David Krejčí. Z triumfu Bostonu mal radosť aj kapitán Zdeno Chára, ktorý bol na ľade 22 minút a 7 sekúnd, zaznamenal plusový bod a dve strely.Montreal s Tomášom Tatarom sa po sérii ôsmich prehier dočkal víťazstva, keď zdolal doma New York Islanders 4:2. Uspela aj Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom, ktorá vyhrala na ľade Nashvillu 3:2 po predĺžení.V ďalšom nočnom zápase Washington s Richardom Pánikom triumfoval na ľade San Jose 5:2. Hráči New Jersey podľahli Vegasu 3:4, v drese hostí sa hetrikom zaskvel Jonathan Marchessault.