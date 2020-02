VIDEO: NHL: Jaroš asistoval, Ottawa prehrala na ľade Columbusu

výsledok NHL:

Columbus - Ottawa 4:3 pp /JAROŠ za hostí 0+1/

New York 25. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš si pripísal v zámorskej NHL asistenciu, jeho Ottawa však prehrala v noci na utorok na ľade Columbusu 3:4 po predĺžení. Pre Jaroša to bol tretí bod (0+3) v ôsmom profiligovom zápase v tejto sezóne.K víťazstvu Columbusu, ktorý sa vrátil na postupové pozície, pomohol dvoma gólmi kapitán a bývalý hráčNick Foligno. Víťazný gól v predĺžení strelil švédsky nováčik Emil Bemström. V drese Ottawy sa dvakrát strelecky presadil Connor Brown. Blue Jackets ukončili sériu ôsmich prehier, no prišli o brankára Elvisa Merzlikinsa, ktorý pre zranenie odstúpil z hry v druhej tretine po kolízii s Anthonym Duclairom. Domáci sa posunuli v tabuľke Východnej konferencie na pozíciu s druhou voľnou kartou, Senators už dávnejšie stratili postupové šance.