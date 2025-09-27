< sekcia Šport
VIDEO: Piešťanské Čajky deklasovali v úvodnom kole Ivanku pri Dunaji
Vysoký triumf v úvodnom kole zaznamenali aj hráčky MBK Ružomberok, ktoré si poradili s BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Piešťanské Čajky odštartovali novú sezónu ženskej basketbalovej TIPOS extraligy suverénnym víťazstvom nad tímom BK Klokani IVanka pri Dunaji 114:48. Vysoký triumf v úvodnom kole zaznamenali aj hráčky MBK Ružomberok, ktoré si poradili s BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35. Vo východoslovenskom derby sa zrodil triumf YOUNG ANGELS Košice nad CBK Košice 89:58
TIPOS Extraliga - 1. kolo:
YOUNG ANGELS Košice - CBK Košice 89:58 (44:26)
najviac bodov: Brownová 26, Antoshová 18, Čatlošová 12 - Kašperanová 21, Staníková 7, Rothová 6
Piešťanské Čajky - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 114:48 (50:23)
najviac bodov: Herminjardová 22, Farcyová 21, Schwarzová 20 - Miková 12, Šafáriková 10, Krajčírová a Piscová po 9
MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35 (45:22)
najviac bodov: Živaljevičová 20, Kalužná 19, Jackovecová 14 - Holíková 13, Rostocká 8, Oravcová 6
