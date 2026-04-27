VIDEO: Slovan v Trnave oslavoval víťazstvo, Weiss: Rozhodlo o titule
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava môžu spečatiť zisk majstrovského titulu v sobotu proti Dunajskej Strede.
Autor TASR
Trnava 27. apríla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava môžu spečatiť zisk majstrovského titulu v sobotu proti Dunajskej Strede. Pomohli si víťazstvom 1:0 na štadióne trnavského Spartaka v nedeľnom derby stretnutí 7. kola nadstavbovej skupiny Niké ligy o titul. Tréner „belasých“ Vladimír Weiss st. povedal, že tento triumf rozhodol o zisku trofeje.
V prvom polčase celkovo 180. najslávnejšieho slovenského derby diváci veľa šancí nevideli. Spomedzi domácich bol ku gólu najbližšie Roko Jureškin, no pred bránou mu k lepšej koncovke chýbalo pár centimetrov. Slovan potvrdil svoju silu v protiútokoch. V nadstavenom čase prvého dejstva jeden z nich potiahol Artur Gajdoš a prihral vpravo do šestnástky Tigranovi Barseghjanovi, ktorý povedľa Martina Vantrubu rozvlnil sieť.
„Bol to rýchly protiútok. Pripravovali sme sa na to celý týždeň. Vieme, že protiútoky majú nacvičené super, majú rýchlych hráčov. V strede sme neprerušili hru a bola tam situácia štyri na dva, z ktorej už ťažko niečo vymyslieť z nášho pohľadu. Zahrali to dobre. Čakal som na Gajdoša, lebo už bol v pozícii, že mohol strieľať. Potom, keď to pustil Tigran na druhú stranu do protipohybu, to už bola náročná situácia,“ okomentoval gólovú situáciu trnavský brankár Vantruba.
Po zmene strán mal herne navrch Spartak. Hneď v úvode druhého polčasu si vypracoval svoje najvážnejšie príležitosti. Po rohovom kope iba tesne minul bránu hlavičkou Timotej Kudlička a dvakrát pred odkrytou bránou nezakončil podľa predstáv striedajúci Philip Azango. S blížiacim sa záverom však trnavský tlak negradoval, práve naopak. Hostia našli spôsob, ako súperovi už ďalšie tutovky nedovoliť a stále sa snažili hroziť po protiútokoch, pričom po jednom z nich trafil Barseghjan brvno. Slovanisti v závere šikovne kúskovali hru.
„Prišiel čerstvý Azango a ku koncu mala Trnava na výber dosť ofenzívnych hráčov, zatiaľ čo my máme zranených Andraža Šporara a Nina Marcelliho. Adam Griger podal dobrý, bojovný výkon. V Trnave je ťažké hrať medzi dvoma stopérmi, urobil penzum práce. Fantastický Tigran. Som rád, že sa moje slová občas potvrdia, keď som povedal, že Tigran bude ten, kto rozhodne o titule. Som presvedčený, že toto víťazstvo rozhodlo o titule. Tigran ukázal, že je rozdielový hráč. Nielen gól, ale tie veci, ktoré predviedol - na to sa chodia ľudia pozerať,“ zhodnotil tréner Slovana Weiss st.
Jeho zverenci si pripísali už šieste ligové víťazstvo v Trnave za sebou. Sériu bez prehry v lige natiahli na päť zápasov a na čele tabuľky majú sedembodový náskok. Proti DAC im tak na spečatenie zisku titulu bude stačiť aj remíza. „Dobrý výkon celého mužstva, nebol tam slabý výkon. V druhom polčase s dobrou Trnavou, vo výbornej kulise. Bolo to derby, kde boli emócie aj súboje. Víťazstvo v Trnave si vždy cením. Zlaté body pre nás a sme krôčik od titulu,“ pokračoval kormidelník „belasých“.
„Červeno-čiernych“ môže mrzieť, že už v prvom polčase nehrali tak, ako v druhom. „Hrať proti Slovanu je vždy náročné. Pripravovali sme sa tak, aby sme už prvý polčas odohrali s takou energiou, ale nanešťastie sa nám to nepodarilo, Slovan hral veľmi dobre. V druhom polčase sme pridali jednu vec do zakladania útoku, čo nám pomohlo prechádzať viac metrov s loptou. Možno aj preto sme si vytvorili viac šancí. Cez prestávku som hráčom povedal, že musia veriť nášmu štýlu. Darilo sa nám lepšie budovať útoky, vytvárali sme si šance, ale nedali sme gól, no musíme v tom pokračovať. V tom prípade uvidíte Spartak, ktorý si vytvára šance a dáva góly,“ zhodnotil tréner Spartaka Antonio Munoz.
Slovan mohol oslavovať titul už v nedeľu v Trnave, keby predtým Dunajská Streda nezdolala Žilinu. „My sme spravili to, čo sme mali spraviť - tri body. To, že Dunajská Streda v sobotu zvíťazila, to nie je náš problém. My s ňou hráme v sobotu a tam ukážeme, že sme majstri,“ reagoval stredopoliar Slovana Peter Pokorný. Momentálne nastupuje v strede poľa po boku Rahima Ibrahima a s Arturom Gajdošom ako ofenzívnym záložníkom. Táto súhra prináša úradujúcemu majstrovi ovocie. „Tá chémia je asi o tom, že hráme a sme vyhratí. Každým zápasom si rozumieme viacej a viacej. Je to vidno aj na ihrisku, že si rozumieme naslepo. Vieme, kde stojíme a čo môžeme od druhého očakávať. Tie minúty na ihrisku tomu pomáhajú,“ povedal Pokorný po derby, ktoré sledovalo na štadióne vyše 10-tisíc divákov. „Vždy to môže byť lepšie, ale bolo to fajn. To derby je o emóciách, tie sme zvládli, takže som rád,“ dodal k atmosfére.
Hosťom chýbali útočníci Andraž Šporar a Nino Marcelli, ako aj Mykola Kucharevič, ktorého návrat do zápasového diania sa už ale blíži. Prví dvaja menovaní už v prebiehajúcej sezóne do hry nezasiahnu. „Nino má natrhnutý zadný stehenný sval a je mimo na šesť až osem týždňov. Má vážnejšie zranenie, ako to vyzeralo. Andražovi sa obnovilo zranenie stehenného svalu a je takisto mimo do konca sezóny,“ ozrejmil Weiss st. situáciu ohľadom zranení ofenzívnych opôr.
V drese Trnavy už v 19. minúte opustil ihrisko pre zranenie Martin Mikovič. „Pozrieme sa na to, ale pravdepodobne má problém s lýtkom. Uvidíme, musíme počkať, ale verím, že bude v poriadku,“ povedal Munoz a dodal, že zdravotný problém hlásil aj cez polčas vystriedaný Filip Twardzik. Podľa španielskeho kormidelníka nebol v stopercentnom stave ani Idjessi Metsoko na lavičke a pri striedaní Kudličku na hrote útoku uprednostnil Michala Ďuriša pred Abdulrahmanom Taiwom.
