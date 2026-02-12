< sekcia Šport
VIDEO: VŠC Dukla sa chce zamerať na finančnú efektivitu
Okrem finančnej efektivity sa VŠC plánuje viac zamerať na brannovojenské športy.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Hlavnými cieľmi Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica sú finančná efektivita a orientácia na brannovojenské športy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii venovanej budúcnosti klubu to oznámili riaditeľ VŠC Gabriel Baran a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Krajčírovič.
Baran prevzal vedenie vojenského klubu pred rokom. Rozpočet VŠC, medzi ktorého najväčšie športy patria atletika, plávanie, športová streľba, zápasenie či karate, vlani klesol oproti predchádzajúcemu dvanásťmesačnému obdobiu o 11,2 percenta. Najväčší úspech pod jeho hlavičkou zaznamenala Emma Zapletalová, ktorá vybojovala bronzovú medailu na atletických MS v behu na 400 m prek. Za tento počin si neskôr vyslúžila aj prvé miesto v ankete Športovec roka SR 2025. Karatistka Nina Kvasnicová sa stala vicemajsterkou sveta, zápasník Tajmuraz Salkazanov získal bronz na MS i domácich ME. Športovci VŠC si vlani zapísali celkovo dve zlaté, tri strieborné a 18 bronzových medailí na vrcholových podujatiach. „Atlétka Zapletalová bola športovkyňou roka. Je to výnimočná športovkyňa, ktorá potvrdila efektívnosť vynakladania prostriedkov. Za málo peňazí, veľmi veľa muziky. A to je podstate odkaz, kam chce smerovať Dukla,“ uviedol Baran.
Vo VŠC počas jeho nástupu pôsobilo 278 športovcov, teraz ich je o viac než polovicu menej. Klub sa chce zamerať na kvalitu namiesto kvantity, ale zároveň si uvedomuje, že za určitých okolností treba niektorých športovcov podržať. „Nám ako zriaďovateľovi VŠC Dukla ide o to, aby to bolo efektívne, aby dokázali vytvoriť kvalitné podmienky. Dukla nie je dojná krava pre vyvolených trénerov, nie je to dojná krava pre vyvolených športovcov. Ten, kto bude spĺňať podmienky, ten tam bude, kto nebude spĺňať podmienky, ten tam nebude. Samozrejme, vízia je taká, že 'nelámeme palicu' nad športovcami. Ukážkový príklad je Emma Zapletalová, ktorú chceli z Dukly 'vyhodiť', lebo mala recidívu zranenia. Aj tak sme ju na Dukle podržali niekoľko rokov bez výsledku a vidíte, čo dokázala,“ povedal Krajčírovič.
Finančné prostriedky by sa podľa neho mali deliť „efektívnym, spravodlivým a férovým spôsobom“. „Nie aby sa stalo, že tu bude športovec, ktorý je vicemajster sveta a dostane na rok 500 eur, zatiaľ čo niektorí desaťtisíce,“ pokračoval Krajčírovič. „Rozprávame iba o tom, aby boli finančné prostriedky efektívne rozložené. Aby každý talentovaný športovec, junior, mal rovnaké podmienky, alebo aby mohol mať aspoň približný štandard tréningových podmienok, ako majú ostatní. Chceme sa zamerať aj na športovcov, ktorí nemajú podmienky,“ dodal a potvrdil, že VŠC chce podporovať aj talenty zo sociálne slabších rodín.
Okrem finančnej efektivity sa VŠC plánuje viac zamerať na brannovojenské športy. V tejto súvislosti prestalo podporovať bikini fitness a naopak, vlani sa vrátilo k parašutizmu, v ktorom bude tento rok organizovať vojenské majstrovstvá sveta (14. až 23. augusta). „Každý dobre vie, že sme pod rezortným strediskom ministerstva obrany, takže takýto šport tam asi nemá čo hľadať. Preto boli tieto neolympijské športy vyňaté z podpory nášho rezortného strediska,“ odôvodnil Baran. „Naša vízia je vytvoriť v rámci našich možností podmienky pre VŠC Dukla. Ale nebudeme podporovať športy, ktoré nemajú s ministerstvom obrany žiadny prienik,“ nadviazal na jeho slová Krajčírovič, ktorý by chcel, aby mali športovci prínos a potenciál aj po ukončení kariér v trénerskej, pedagogickej, výchovnej alebo inej činnosti.
