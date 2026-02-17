< sekcia Šport
Vidin nominoval na predkvalifikáciu 15 hráčov
K dispozícii by už mala byť naturalizovaná posila David DeJulius, po odmlke by sa mal vrátiť do národných farieb Vladimír Brodziansky.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie Oliver Vidin nominoval na stretnutia C-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Kosovu a Albánsku 15 hráčov. K dispozícii by už mala byť naturalizovaná posila David DeJulius, po odmlke by sa mal vrátiť do národných farieb Vladimír Brodziansky.
Slovensko vstúpilo do prvej fázy predkvalifikačných bojov víťazstvom nad Albánskom 73:63. Ďalšie dva úspechy na prelome februára a marca by priblížili výber Vidina k miestenke do ďalšej fázy. Ďalej idú víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest. „Nemôžeme čakať nič iné ako víťazstvá. Pre tie si pôjdeme a veríme, že v obidvoch zápasoch zvíťazíme. Dáme do toho všetko. Ak sa nám to podarí, potom sme na 90 percent v ďalšom kvalifikačnom kole,“ vyhlásil pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Vidin.
Šancu na debut za Slovensko dostane 19-ročný krídelník Komárna Martin Pospíšil, okrem toho je v 15-člennom zozname americký rozohrávač DeJulius a opäť by mohol byť k dispozícii Brodziansky. „Brodziansky je v našej reprezentácii dôležitým hráčom. V lete nemal šancu prísť, aby nám pomohol. Teraz je možnosť reálna. Jeho klubový tréner mi sľúbil, že ho pustí, no ešte musí rozhodnúť vedenie klubu. Myslím si, že Vlado Brodziansky s nami bude. Sledujem formu všetkých reprezentantov. Kto dostal pozvánku, ten si ju zaslúžil. Nie všetci mladí hráči dostávajú v kluboch šancu v A-tímoch, no budú mať skvelé kariéry. Minimálne dvaja z nich sa dostanú na reprezentačnú 12-člennú zápasovú súpisku. Títo chlapci sú budúcnosťou slovenského basketbalu a keď príde čas, budú reprezentáciu ťahať,“ povedal reprezentačný tréner.
užšia nominácia Slovenska na zápasy C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 s Kosovom (piatok 27. februára o 19.00 h) a Albánskom (pondelok 2. marca o 18.00 h):
hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), David DeJulius (UCAM Murcia/Šp.), Milan Szabó, Tomáš Pavelka, David Abrhám (všetci BC Slovan Bratislava), Maroš Golian (Inter SB Bratislava), Dalibor Hlivák, Dávid Novák (obaja BC Prievidza), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík/Isl.), Thomas Stanko (ERA Basketball Nymburk/ČR), Samuel Volárik, Martin Pospíšil (obaja BC Komárno), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Vladimír Brodziansky (Fu-ťien Sturgeons/Čína)
realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - vedúci družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, Richard Demovič - doktor, Michal Ondruš - manažér reprezentácie, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér
program v C-skupine prvej fázy predkvalifikácie ME 2029:
piatok 27. februára, 19.00 h: Kosovo - SLOVENSKO (Prizren)
pondelok 2. marca, 18.00 h: Albánsko - SLOVENSKO (Skadar)
