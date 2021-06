Viedenský a Stupka pokračujú v HKM Zvolen

Zvolen 14. júna (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Marek Viedenský a Václav Stupka budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v HKM Zvolen, s ktorým podpísali nové kontrakty. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Obaja prišli do Zvolena pred sezónou 2020/2021 a klubu v nej pomohli k tretiemu majstrovskému titulu v histórii. Viedenský v nej vinou zdravotných problémov odohral 21 zápasov v základnej časti a 9 v play off. Celkovo dosiahol bilanciu 6 gólov, 17 asistencií a 16 plusových bodov.



Stupka odohral celkovo 58 zápasov (44+14), v ktorých získal 32 kanadských bodov za 16 gólov a 16 asistencií. K tomu pridal aj 10 plusových bodov, pričom s 12 "pluskami" v play off bol najlepší z celej súťaže. „Vo Zvolene sa mi páčilo, rovnako tak mojej rodine, preto bolo rozhodovanie jednoduchšie a dohoda sa rýchlo zrodila. Teším sa že sa na tribúny vrátia diváci a bude to ešte lepšie ako vlani," povedal Stupka pre hkmzvolen.sk.