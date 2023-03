Viedenský pred štvrťfinále: Vyvarovať sa chýb zo záveru ZČ

Zvolen 14. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen veria, že výsledková kríza zo základnej časti už patrí minulosti a vo štvrťfinále play off Tipos extraligy budú v čo najlepšej hernej fazóne. Vzájomné zápasy aj tabuľkové postavenie ich posúvajú do pozície favorita série proti Novým Zámkom. Útočník Marek Viedenský verí, že jeho tím v play off odstráni nedostatky, ktoré ho stáli prehry v závere dlhodobej časti.



Zvolenčania sa v základnej časti dlho pasovali so Slovanom Bratislava o čelo tabuľky. Ani jednému z tímov však nevyšiel záver ZČ a kde sa dvaja bili, tam zvíťazili rozbehnuté Košice. Pre HKM Zvolen zostala tretia priečka. "Určite sme chceli viac, hlavne keď sme sa počas celej sezóny pohybovali na prvých dvoch priečkach. Košice však mali neskutočný záver, takže si to asi zaslúžili. Bohužiaľ, nám to nevyšlo, ale taký je šport. Tabuľka sa v záverečných kolách dosť menila, my sme si naše pozície neudržali," povedal Viedenský pre myzvolen.sk.



Zverenci trénera Petra Oremusa prehrali v závere ZČ šesť zo siedmich zápasov, horšie výsledky nemal v tom období žiadny iný tím. Napriek viacerým prehrám sa kormidelník postavil za svojich zverencov. "Chlapci odvádzajú kus roboty, naša práca má zmysel, šance sú tam. Medaila jednoznačne zostáva cieľom tak, ako sme si to predurčili. Ja som vo Zvolene s Andrejom Kmečom tretí rok. V prvej sezóne sme skončili prví, minulý rok druhí. Myslím si, že je dôležité, aby sa vo štvrťfinále začínalo doma. Ešte dôležitejšie v tomto momente je, aby sa nám znížil počet zranených," povedal Oremus po prehre v Nitre (2:4), po ktorej nasledovalo víťazstvo nad Prešovom 7:0 a prehra v Spišskej Novej Vsi 3:6 v záverečnom zápase ZČ. Séria medzi Zvolenom a Novými Zámkami bude špeciálna pre viacerých hráčov. Útočníci Zvolena Chris Langkow, Juraj Šiška a Václav Stupka, ale aj obranca Samuel Hain v minulosti úspešne pôsobili práve v Nových Zámkoch. Zvolenskú skúsenosť spojenú s majstrovským titulom absolvovali novozámocký obranca Andrej Hatala i útočník Juraj Mikúš. Kamarátstva však pôjdu bokom a oba tímy sa sústredia na naplnenie svojich cieľov.



Väčší tlak bude na Zvolenčanoch, ktorí dlhodobo patria k ašpirantom na titul a po vlaňajšom vypadnutí v semifinále by si radi napravili chuť. Marek Viedenský si uvedomuje, že prvoradé bude zamerať sa na svoj výkon a poučiť sa zo záveru základnej časti. "Dúfam, že chyby z jej záveru už nebudeme robiť a že prehry sme si už vyčerpali. Myslím si, že sme hrali dobrý hokej, len sme nedávali góly, preto dúfam, že sme si ich nechali na play off. Vo väčšej časti sezóny sme mali vyrovnané výkony, teda až na ten záver, ktorý nám nevyšiel tak, ako sme chceli. Pracovali sme celý rok a teraz sa ukáže, ako sme na tom," dodal Viedenský.





Hokejisti Nových Zámkov vstúpia do série proti HKM Zvolen s cieľom popasovať sa o historický postup do semifinále. Do pozície favorita pasujú súpera, ktorý nazbieral v základnej časti o 10 bodov viac a zvíťazil v troch zo štyroch vzájomných dueloch. Účasťou v prvej šestke, ktorá mala zaručené štvrťfinále play off Tipos extraligy, splnili primárny cieľ, no tým sa nechcú uspokojiť.



Novozámčania patrili k najpríjemnejším prekvapeniam prvej polovici základnej časti, v ktorej sa viackrát objavili aj na priebežnom prvom mieste tabuľky. Postupne sa nevyhli viacerým prehrám a opustili najvyššie priečky.



Napokon sa udržali v prvej polovici tabuľky, čím splnili základný cieľ. "Pred sezónou sme si stanovili cieľ umiestnenie v prvej polovici tabuľky, aby sme mali dostatok času pripraviť sa na play off. Sme radi, že sa nám to podarilo, ale je to iba časť celkového cieľu. Najdôležitejší a najsledovanejší úsek sezóny prichádza práve teraz. Máme možnosť ukázať, čo v nás je. Očakávam dlhú a náročnú sériu, v ktorej pôjdeme od zápasu k zápasu s cieľom byť neustále lepší. Rozhodovať budú maličkosti," uviedol tréner "býkov" Gergely Majoross pre klubovú webstránku.



Novozámčania prehrali v základnej časti tri zo štyroch vzájomných zápasov proti Zvolenu, no veria, že to v play off nebude nič znamenať. "Bilancia vzájomných zápasov počas sezóny hovorí zatiaľ pre Zvolen, ale toto je play off. Vieme, kde sú ich najsilnejšie stránky a na to sa pripravujeme. Očakávam ťažkú sériu, v ktorej sa bude dohrávať každý súboj. Chceme hrať tímovo, účelne a ísť od zápasu k zápasu," poznamenal obranca Andrej Hatala, ktorý získal v roku 2021 so Zvolenom majstrovský titul. Novozámčania ukončili základnú časť tromi víťazstvami, ich štvrťfinálový súper prehral šesť z uplynulých zápasov. Až samotná séria, ktorá štartuje od stredy 15. marca na zvolenskom ľade, ukáže, či to niečo predznamenalo. "Séria bude náročná. Verím, že ak budeme poctivo plniť veci, ktoré si stanovíme, budeme hrať s chuťou a energiou a bojovať ako jeden tím, tak máme šancu byť úspešní," povedal útočník Tomáš Mikúš pre hcnovezamky.sk.



Oporou Nových Zámkov by mal byť aj brankár Pavel Kantor, ktorý nastúpil do všetkých 50 zápasov základnej časti. "Myslím si, že sila Zvolena je predovšetkým v ofenzíve. Budeme musieť hrať dôsledne v obrane a využiť naše šance. Za mňa je Zvolen favorit série, z čoho chceme urobiť našu výhodu. Pre nás sa sezóna rozhodne neskončila. Necítime žiadne uspokojenie so šiestym miestom. Chceme ísť rozhodne ďalej a Zvolen vyradiť," netajil Kantor.