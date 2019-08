Viedenský sa vracia do Slovana, mal by podpísať ročnú zmluvu

Viedenský odštartoval minulý ročník v Třinci, no vinou zranení odohral v drese českého extraligistu iba štyri zapasy. V apríli podstúpil operáciu prietrže, aktuálne je už ale fit.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Viedenský po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch a aprílovej operácii prietrže už opäť naplno trénuje a od pondelka sa zapojil do prípravy Slovana Bratislava. Podľa generálneho manažéra "belasých" Juraja Bakoša by mal v najbližších dňoch podpísať so staronovým účastníkom najvyššej slovenskej súťaže ročnú zmluvu.



"S Marekom sme sa minulý týždeň dohodli, že sa od pondelka zapojí do tréningového procesu s naším mužstvom. Zranenia, ktoré ho sprevádzali minulú sezónu, sú podľa odborných lekárov v poriadku. Hráč sa pripravoval celé leto individuálne. Ak sa nič podstatné nestane, v najbližších dňoch sa dohodneme na kontrakte do konca sezóny," uviedol pre klubový web generálny manažér Slovana Juraj Bakoš.



Skúsený center, ktorý v nedeľu oslávil svoje 29. narodeniny, pôsobil v minulosti aj v zámorí v juniorskej WHL, farmárskych súťažiach AHL a ECHL či vo fínskej Hämeenlinne. SR reprezentoval na troch svetových šampionátoch, štartoval i na MS hráčov do 18 a 20 rokov.