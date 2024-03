Viedenský upozornil na silu Michaloviec, Hecl varuje pred oslabeniami

Zvolen 19. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen vstúpia do štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy s cieľom vyvarovať sa oslabení, na ktoré by proti Michalovciam mohli doplatiť. Proti Dukle ich čaká historicky prvá vzájomná séria, ku ktorej sa prebojovali po dramatickom päťzápasovom predkole s Liptovským Mikulášom.



"Do play off ideme s cieľom získať titul. Michalovce budú veľmi ťažký súper. Hrajú vynikajúci hokej, ale verím, že posledný zápas s Liptovským Mikulášom (6:2) nás naštartoval," poznamenal útočník Marek Viedenský. Výhodou zvolenského tímu by mohla byť zápasová prax, ktorú si udržal vďaka súbojom s Liptákmi. Tie im ukázali aj možné rezervy, ktoré súvisia najmä s defenzívou a oslabeniami. V piatich dueloch inkasovali až 20 gólov a nie príliš lichotivou bilanciou je aj ich 62,50-percentná úspešnosť v oslabeniach. V 16 početných nevýhodách inkasovali 6 gólov.



"Hrali sme veľa v oslabení na to si musíme dať pozor vo štvrťfinále a hrať zodpovedne. Myslím si, že proti Michalovciam to bude úplne iný hokej než s Liptovským Mikulášom. Klzisko v Michalovciach je totiž o dosť väčšie," uviedol útočník Marek Hecl, ktorý nazbieral v záverečných štyroch zápasoch predkola 7 kanadských bodov za 2 góly a 5 asistencií. Na oslabenia upozornil upozornil aj preto, že si uvedomoval silu súpera v početných výhodách. Michalovce boli v základnej časti najlepší tím v presilovkách s 26,90-percentnou úspešnosťou. Veľkú zásluhu na tom majú najmä najmä legionári. Z nich vynikali Kaspars Daugavinš, ktorý bol v ZČ s 27 bodmi najproduktívnejší hráč ligy v presilovkách a Chase Pearson, ktorý v nich strelil 11 gólov, čím sa napriek výrazne nižšiemu počtu odohratých zápasov vyrovnal trom najlepším presilovkovým strelcom.



Viedenský sa vrátil do zostavy v záverečnom zápase predkola. Bol to pre neho prvý zápas od 26. decembra. "Niektorí lekári neverili, že ešte stihnem sezónu, no som tu. Čo som sľúbil, to som splnil," poznamenal.