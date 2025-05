Viedenský zamieril zo Zvolena do Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 22. mája (TASR) - Do kádra hokejistov Spišskej Novej Vsi pribudol 34-ročný útočník Marek Viedenský. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Viedenský prišiel na Spiš po piatich rokoch vo Zvolene. V novom tíme bude hrať pod vedením nového trénera Spišiakov Petra Oremusa, s ktorým sa pozná z predošlého pôsobiska.



„Jeho angažovanie do Spišskej Novej Vsi bolo pre mňa veľké lákadlo, aby som prišiel do tímu. Viem, aký je to typ trénera a a aký je človek. Káder obsahuje veľa kvalitných hráčov a veľmi dobre si pamätám, aké náročné bolo hrať v Spišskej Novej Vsi,“ konštatoval Viedenský pre klubovú stránku.



Generálny manažér spišskonovoveského klubu Richard Rapáč má radosť z príchodu trojnásobného účastníka MS a majstra SR z roku 2021. „Získavame osobnosť na ľade aj v kabíne, z čoho máme veľkú radosť. „Vieďo“ je skúsený slovenský center, ktorého prednosti a skúsenosti chceme využívať nielen na ľade, ale aj v kabíne pri rozvoji našich mladých hráčov. Je výborný na vhadzovaniach, má výborné čítanie hry a je použiteľný do všetkých herných situácií. Okrem toho má vysoké hokejové IQ. Veríme, že bude pre nás prínos a svojimi výkonmi urobí radosť našim skvelým fanúšikom," poznamenal Rapáč.