Vieira sa dostal do konfliktu s fanúšikom Evertonu

Liverpool 20. mája (TASR) - Tréner Patrick Vieira z Crystal Palace sa po dohrávanom zápase 33. kola futbalovej Premier League dostal do fyzického konfliktu s fanúšikom domáceho Evertonu. Počas odchodu do kabín ho kopol.



Everton zvíťazil vo štvrtok 3:2 a zaistil si účasť v najvyššej anglickej súťaži aj v budúcej sezóne. Po poslednom domácom zápase umožnili organizátori divákom vstup na hraciu plochu. Jeden z priaznivcov Evertonu si v dave našiel francúzskeho kouča súpera a s telefónom v ruke ho provokoval, na čo Vieira razantne odpovedal. Kouč londýnskeho klubu sa k incidentu na tlačovej konferencii odmietol vyjadriť, tréner Evertonu Frank Lampard mu však vyjadril podporu. "Rozumiem Patrickovi. Mohol som mu ponúknuť, že odídeme do šatne spolu, ale nedostal som sa k nemu," povedal Lampard podľa agentúry AP.



Štadión Evertonu nebol jediný, na ktorom došlo v Anglicku v uplynulých dňoch ku konfliktu počas záverečných osláv na trávniku. Fanúšik Nottinghamu dostal trest na 24 týždňov odňatia slobody po útoku na hráča Sheffieldu United Billyho Sharpa po semifinále play off o postup do Premier League. Konflikty fanúšikov s hráčmi zaznamenali aj počas barážových duelov štvrtej ligy Northampton - Mansfield a Port Vale - Swindon.