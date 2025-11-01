Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vieira skončil na poste trénera FC Janov

Na archívnej snímke Patrick Vieira. Foto: TASR/AP

Štyridsaťdeväťročný Vieira je bývalý francúzsky reprezentant, majster sveta z roku 1998.

Autor TASR
Janov 1. novembra (TASR) - Patrick Vieira už nie je tréner futbalistov FC Janov. Rezignoval po nevydarenom vstupe do sezóny, keď jeho tím v deviatich dueloch nevyhral ani raz, získal iba tri body a figuruje na poslednom mieste tabuľky.

Štyridsaťdeväťročný Vieira je bývalý francúzsky reprezentant, majster sveta z roku 1998. Do Janova prišiel v polovici novembra minulého roka, keď nahradil Alberta Gilardina. Trénersky v minulosti pôsobil v New York City FC, Nice, Crystal Palace a Štrasburgu.

Klub z Janova informoval, že tím v pondelok v ligovom dueli na ihrisku Sassuola dočasne povedú Roberto Murgita a Domenico Criscito. Je to druhá trénerská zmena v talianskej lige v tomto týždni, pripomenula agentúra AP. Luciano Spalletti predtým nahradil v Juventuse Igora Tudora.
