Vikartovský je nový tréner hádzanárok Iuventy Michalovce
Autor TASR
Michalovce 17. novembra (TASR) - Maroš Vikartovský je nový tréner hádzanárok MŠK Iuventa Michalovce. Tím prebral v nedeľu po odvolanom Michalovi Lukačínovi a s klubom sa dohodol na zmluve do konca sezóny.
Štyridsaťtriročný Vikartovský v minulosti viedol v Iuvente mladšie aj staršie dorastenky, s ktorými získal viaceré slovenské tituly. Úspechy zbieral aj v Prešove, kde priviedol staršie dorastenky k zlatu, a s tímom ŠŠK Bemaco sa dostal až do národného finále. Skúsenosti má aj z extraligovej mužskej hádzanej v Košiciach, naposledy pôsobil pri ženskom tíme Bernolákova v prvej ženskej lige.
„Je to pre mňa obrovská výzva. Ponuka ma prekvapila, ale do Iuventy sa vraciam po ôsmich rokoch ako skúsenejší tréner. Toto je top klub na Slovensku. Ciele sú jasné – tie najvyššie,“ uviedol nový kormidelník pre klubový web.
Prezident klubu Patrik Sabov k jeho príchodu povedal: „Pán Vikartovský ukázal, že je mladý a progresívny tréner, ktorý vie pracovať s mladými hráčkami. Veríme, že nadviaže na úspešnú prácu, ktorú naši tréneri v minulosti odviedli.“
