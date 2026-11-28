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Vike a Svahnová triumfovali v šprinte v Ruke
Svahnová sa radovala z 21. individuálneho triumfu v rámci SP v kariére.
Autor TASR
Ruka 28. novembra (TASR) - Nór Oskar Opstad Vike a Švédka Linn Svahnová triumfovali v sobotňajšom šprinte klasickou technikou v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach vo fínskej Ruke.
Pre Vikeho to bolo prvé kariérové individuálne víťazstvo v SP, keď bol o 1,18 sekundy rýchlejší ako jeho krajan Johannes Hösflot Kläbo. Tretí finišoval Talian Simone Mocellini so stratou 3,60 s.
Svahnová sa radovala z 21. individuálneho triumfu v rámci SP v kariére. Vo finále predstihla svoje krajanky, druhá skončila so stratou 0,58 s Maja Dahlqvistová a tretiu priečku obsadila Johanna Hagströmová (+2,55 s).
Pre Vikeho to bolo prvé kariérové individuálne víťazstvo v SP, keď bol o 1,18 sekundy rýchlejší ako jeho krajan Johannes Hösflot Kläbo. Tretí finišoval Talian Simone Mocellini so stratou 3,60 s.
Svahnová sa radovala z 21. individuálneho triumfu v rámci SP v kariére. Vo finále predstihla svoje krajanky, druhá skončila so stratou 0,58 s Maja Dahlqvistová a tretiu priečku obsadila Johanna Hagströmová (+2,55 s).