Víkendový duel španielskej ligy medzi Mallorcou a Cadizom odložili

Madrid 6. novembra (TASR) - Na nedeľu plánovaný zápas 13. kola španielskej futbalovej ligy medzi Mallorcou a Cadizom odložili. Útočník domácich Vedat Muriqi totiž dostal pozvánku do reprezentačného tímu Kosova, ktorý v ten istý deň odohrá duel kvalifikácie ME 2024 proti Izraelu.



Pôvodne sa malo stretnutie medzi Kosovom a Izraelom hrať v Prištine už 15. októbra, ale UEFA ho odložila pre konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V dôsledku neho izraelské úrady nedovolili národnému tímu v tom čase vycestovať do zahraničia. Keďže v tohtoročnom kalendári nebolo veľa voľných okien, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožnila vsunúť tento zápas pred novembrový asociačný termín.



Muriqi zaznamenal v tejto sezóne štyri góly za Mallorcu, ktorej dres si obliekajú aj slovenskí legionári Martin Valjent a Dominik Greif. V španielskej lige jej patrí po šnúre siedmich duelov bez víťazstva 17. miesto. Cadiz je o jednu pozíciu vyššie, pripomenula agentúra AP.