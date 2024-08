Viktoria Plzeň sa proti Kryvbasu bude spoliehať na domáce publikum

odvetné zápasy 3. predkola EL:



štvrtok 15. augusta:



18.00 FC Lincoln - Dinamo Minsk /prvý zápas 0:2/



18.00 Rapid Viedeň - Trabzonspor /prvý zápas 1:0/



19.00 IF Elfsborg - HNK Rijeka /prvý zápas 1:1/



19.00 Viktoria Plzeň - FC Kryvbas Kryvoj Rog /prvý zápas 2:1/



20.00 Cercle Bruggy - Molde FK /prvý zápas 0:3/



20.15 Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény /prvý zápas 1:0/



20.30 FC Lugano - Partizan Belehrad /prvý zápas 1:0/



20.30 Maccabi Tel Aviv - FK Panevežys /prvý zápas 2:1/



20.30 Servette Ženeva - SC Braga /prvý zápas 0:0/



21.00 Borac Banja Luka - KI Klaksvík /prvý zápas 1:2/



21.00 Shamrock Rovers - NK Celje /prvý zápas 0:1/

Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň sa budú vo štvrtkovej odvete 3. predkola Európskej ligy proti ukrajinskému tímu FC Kryvbas Kryvoj Rog spoliehať na domáce publikum. V úvodnom dueli zvíťazili na štadióne v Košiciach 2:1. V bránke by mal opäť dostať príležitosť slovenský legionár Marián Tvrdoň, ktorý pred týždňom patril k oporám." uviedol pre klubový web hlavný tréner "viktoriánov" Miroslav Koubek.Plzeň sa naladila na odvetný zápas ligovým triumfom 5:0 nad Karvinou. Jej víťazstvo spečatil slovenský reprezentant Erik Jirka, ktorý v závere premenil pokutový kop. Viktoria sa v minulej sezóne prebojovala v Európskej konferenčnej lige až do štvrťfinále, v ktorom vypadla s neskorším finalistom ACF Fiorentina.Rapid Viedeň privíta turecký Trabzonspor, ktorý v 2. predkole vyradil MFK Ružomberok, rakúsky tím uspel v úvodnom stretnutí 1:0. Slovinský zástupca NK Celje, ktorý vypadol v 2. predkole Ligy majstrov so Slovanom Bratislava, nastúpi na pôde írskeho Shamrocku Rovers, na domácej pôde zvíťazil 1:0.