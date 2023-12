Vilardi vo forme, Oilers predviedli ďalšiu štvorgólovú 3. tretinu

New York 23. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Gabriel Vilardi potvrdil výbornú streleckú formu v NHL, keď skóroval už v piatom zápase v sérii. Edmonton zas ukazuje, že je mužstvom tretích tretín, Oilers dokázali v druhom stretnutí za sebou strhnúť víťazstvo na svoju stranu štyrmi gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke.



Vilardi pomohol v noci na sobotu gólom a asistenciou k triumfu Winnipegu nad Bostonom 5:1. Dvadsaťštyriročný útočník, ktorý prišiel do kanadského klubu v lete z Los Angeles v rámci výmeny za Pierrea-Luca Duboisa, nazbieral počas päťzápasovej bodovej šnúry 12 bodov (6+6), pričom v každom dueli aspoň raz rozvlnil sieť. "Gabe prišiel do nášho tímu a od prvého momentu žiaril. Hrá za naše mužstvo fantasticky," pochválil spoluhráča Nino Niederreiter, ktorý sa na triumfe Jets podieľal dvoma presnými zásahmi a asistenciou. Skvelú fazónu má aj Mark Scheifele, ktorý získal v uplynulých piatich dueloch osem bodov (3+5), obranca Josh Morrissey ťahá štvorzápasovú bodovú sériu (1+4).



Edmonton prehrával na začiatku tretej tretiny v New Yorku s domácimi Rangers 0:1, ale potom sériou štyroch gólov otočil skóre a napokon zvíťazil na ľade lídra Východnej konferencie 4:3. Napodobnil tak svoj počin z predchádzajúceho večera, keď triumfoval na klzisku New Jersey 6:3 po tom, ako záverečnú časť vyhral 4:0. "Olejári" sa stali iba šiestym tímom za uplynulých 35 rokov, ktorý dokázal dva dni za sebou streliť štyri a viac gólov v tretej tretine. Navyše sa im podarilo eliminovať najničivejšiu útočnú zbraň "jazdcov". Ruský krídelník Artemij Panarin prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno v domácom prostredí. V Madison Square Garden ťahal 13-zápasovú bodovú šnúru, počas ktorej zaznamenal sedem gólov a 15 asistencií.



Detroit zdolal po divokom priebehu Philadelphiu 7:6 po nájazdoch, keď mu pomohli aj tri asistencie Alexa DeBrincata. Dvadsaťšesťročný krídelník zaznamenal pritom aj jubilejnú 200. asistenciu v profiligovej kariére. DeBrincat profitoval zo súhry s Patrickom Kaneom (v zápase 2+1), hviezdny Američan sa nedávno upísal Red Wings ako voľný hráč a obnovil úspešnú spoluprácu s DeBrincatom ešte z čias v Chicagu. "Bez Kanea a ďalších mojich spoluhráčov by som nikdy tento míľnik nedosiahol. Môžete vidieť, aká je medzi nami chémia - pri jednej asistencii sa puk odrazil od mojej korčule priamo k Patrickovi," citoval DeBrincata web nhl.com.