Villa zdolala v odvete Leicester a postúpila do finále Ligového pohára

Ligový pohár - semifinále - odveta:



Aston Villa - Leicester City 2:1 (1:0)

Góly: 12. Targett, 90.+3 Trezeguet - 72. Iheanacho

/prvý zápas 1:1, postúpila Aston Villa/



Londýn 29. januára (TASR) - Futbalisti Aston Villy sa prebojovali do finále anglického Ligového pohára. Po remíze 1:1 v prvom zápase zdolali v domácej odvete Leicester City 2:1 a zabojujú o cennú trofej.Domácich poslal do vedenia v 12. minúte Matt Targett, no v ďalšom priebehu mali tlak i viac šancí hostia. Vyrovnať sa im podarilo až v 72. minúte, keď sa presadil Kelechi Iheanacho. V tretej minúte nadstaveného času však rozhodol o triumfe a postupe Aston Villy egyptský krídelník Trezeguet.Aston Villa sa vo finále vo Wembley stretne s víťazom druhého semifinále medzi manchesterskými klubmi City a United. Prvý duel vyhrali3:1, odveta je na programe v stredu od 20.45 h.