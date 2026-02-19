< sekcia Šport
Villareal zdolal v dohrávke Levante, pred Atleticom má 3-bodový náskok
Villareal si vytvoril trojbodový náskok pred štvrtým Atleticom Madrid, ktoré nebodovalo naplno v troch za sebou idúcich stretnutiach.
Autor TASR
Valencia 18. februára (TASR) - Futbalisti Villarealu vyhrali v dohrávanom dueli 16. kola španielskej La Ligy na ihrisku Levante 1:0. Gruzínec Georges Mikautadze sa presadil v 57. minúte a zariadil tak tri body pre aktuálne tretí tím tabuľky. Villareal si vytvoril trojbodový náskok pred štvrtým Atleticom Madrid, ktoré nebodovalo naplno v troch za sebou idúcich stretnutiach.
La Liga - dohrávka 16. kola:
Levante UD - CF Villarreal 0:1 (0:0)
Góly: 57. Mikautadze
