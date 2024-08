Villarreal angažoval brankára Luiza Juniora: Má veľkú budúcnosť

Villarreal 21. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Villarreal angažoval 23-ročného brazílskeho brankára Luiza Juniora. "Žltá ponorka" zaplatila podľa španielskych médií za hráča portugalského Famalicao približne 12 miliónov eur a podpísala s ním šesťročnú zmluvu.



Luiz Junior má na konte 140 duelov za Famalicao od svojho príchodu do A-tímu v sezóne 2020/21. V pozícii tímovej jednotky by mal v Španielsku nahradiť Dána Filipa Jörgensena, ktorý v júli zamieril do FC Chelsea. "S impozantnou výškou je rýchly medzi žrďami, dokáže dominovať vo vzdušných súbojoch a má výborné reflexy. To všetko z neho robí veľmi talentovaného brankára s veľkou budúcnosťou," uviedol Villarreal vo vyhlásení.