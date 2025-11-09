< sekcia Šport
Villarreal je priebežne druhý po víťazstve nad Espanyolom
Autor TASR
Madrid 8. novembra (TASR) - Futbalisti FC Girona si v 12. kole La Ligy pripísali svoje druhé ligové víťazstvo v sezóne. V sobotnom dueli zdolali doma Alavés 1:0, v 16. minúte sa presadil Ukrajinec Viktor Cygankov. Girona sa odlepila z dna neúplnej tabuľky, jej konkurenti však majú zápas k dobru.
Slovenský obranca Dávid Hancko opäť odohral plnú minutáž v drese Atletica Madrid. Zverenci Diega Simeoneho doma zdolali Levante 3:1, najväčšiu zásluhu na tom mal Antoine Griezmann, ktorý prišiel na ihrisko v 61. minúte. Francúzsky útočník po 30 sekundách vrátil domácim vedenie a v záverečnej desaťminútovke ešte poistil siedmu výhru Atletica v La Lige.
Na druhú priečku poskočil Villarreal po víťazstve na pôde Espanyolu Barcelona 2:0. „Žltú ponorku“ poslal do vedenia v závere prvého dejstva Gerard Moreno, na rozdiel dvoch gólov upravil v 57. minúte Alberto Moleiro. Villarreal stráca na vedúci Real Madrid štyri body, líder má však zápas k dobru, rovnako ako tretia FC Barcelona s 25 bodmi. Espanyol je po prehre s 18 bodmi na 6. pozícii.
La Liga - 12. kolo:
Espanyol Barcelona - FC Villarreal 0:2 (0:1)
Góly: 43. Moreno, 57. Moleiro
Atletico Madrid - Levante UD 3:1 (1:1)
Góly: 61. a 80. Griezmann, 12. Dela (vlastný) - 21. Sanchez
/D. Hancko (Atletico) odohral celý duel/
FC Sevilla - CA Osasuna 1:0 (0:0)
Gól: 51. Vargas (z 11 m)
FC Girona - Deportivo Alavés 1:0 (1:0)
Gól: 16. Cygankov
