Villarreal postúpil po víťazstve nad Atalantou do osemfinále

Hráč Villarrealu Etienne Capoue (vpravo) strieľa gól v zápase F-skupiny Ligy majstrov Atalanta Bergamo - FC Villarreal v Bergame 9. decembra 2021. Foto: TASR/AP

F-skupina - 6. kolo:



Atalanta Bergamo – Villarreal CF 2:3 (0:2)

Góly: 71. Malinovskij, 80. Zapata – 3. a 51. Banjuma, 42. Capoue





tabuľka:

1. Manchester United 6 3 2 1 11:8 11*



2. Villarreal 6 3 1 2 12:9 10*



3. Atalanta 6 1 3 2 12:13 6**



4. Young Boys 6 1 2 3 7:12 5

*- postup do osemfinále

**- účasť v osemfinále EL

Bergamo 9. decembra (TASR) – Vo štvrtkovom zápase 6. kola skupinovej fázy zvíťazil španielsky Villarreal na ihrisku Atalanty Bergamo 3:2 a postúpil do jarného osemfinále Ligy majstrov 2021/2022.Duel sa mal pôvodne hrať v stredu, pre husté sneženie sa uskutočnil o deň neskôr. "Žltá ponorka" obsadila v F-skupine konečné druhé miesto s odstupom jediného bodu od lídra Manchestru United. Tretí Taliani sa budú musieť uspokojiť s účinkovaním v play off Európskej ligy UEFA.Hostia udreli v Bergame už po troch minútach. Chybu Meriha Demirela v rozohrávke využil holandský útočník Arnaut Danjuma a strelou medzi nohy brankára Juana Mussu poslal loptu do siete. Šance Atalanty nepriniesli gólovú koncovku a tak pred koncom prvého dejstva opäť udreli Španieli. Prudká strela Etienna Capoueho pod brvno skončila za chrbtom argentínskeho brankára. Po zmene strán zvýšil prízemnou strelou Danjuma už na 3:0. Napínavý záver patril domácim, ktorí najprv v 71. minúte zásluhou striedajúceho Ruslana Malinovského znížili a o deväť minút neskôr po góle Kolumbijčana Duana Zapatu, ktorý prehodil vybiehajúceho brankára, skorigovali na rozdiel jediného presného zásahu.