Villarreal prehral so Sevillou, Espanyol vyhral tento rok premiérovo
Autor TASR
Madrid 13. mája (TASR) - Futbalisti Villarrealu prehrali v stredu v 36. kole španielskej La Ligy so Sevillou 2:3, hoci viedli 2:0. Nadobro tak stratili šancu na druhé miesto, pred tretím Atleticom Madrid majú náskok troch bodov. Sevilla naopak poskočila o tri pozície a v neúplnej tabuľke je desiata.
Dôležité tri body v boji o záchranu vybojoval Espanyol, ktorý si poradil s Athleticom Bilbao 2:0. Barcelonský tím je tri body nad pásmom zostupu a zvíťazil prvýkrát v tomto kalendárnom roku. Bez výhry bol 18 stretnutí a naposledy získal tri body pred vianočnou prestávkou, práve na pôde Bilbaa. Tomu patrí deviata pozícia.
sumáre - 36. kolo La Ligy
Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)
Góly: 69. Milla, 90.+2. Garcia
FC Villarreal - FC Sevilla 2:3 (2:2)
Góly: 13. Moreno, 20. Mikautadze - 36. Oso, 45.+2. Salas, 72. Adams
